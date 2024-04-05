«Бытовуха», ревность и пьяные конфликты. Преступления в Омске с начала 2024 года

Posted 5 апреля, 02:50
Published 5 апреля, 02:50
Modified 6 апреля, 02:05
Updated 6 апреля, 02:05
С начала 2024 года прошло только три месяца, но в Омской области за этот короткий промежуток времени произошли несколько жутких преступлений, в результате которых люди гибли и получали тяжкие телесные повреждения. Город55 подвел криминальные итоги за период с начала января до конца марта.
Во время праздничного застолья 6 января был убит 46-летний мужчина. Преступление произошло в Городке Нефтяников на Проспекте Культуры. Хозяин квартиры вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь. В какой-то момент между собравшимися вспыхнула ссора. Один из гостей напал на другого с кухонным ножом. Оппонент получил удар в сердце и скончался на месте.
Подозреваемого задержали спустя неделю, им оказался 61-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина не стал отрицать свою вину.
В середине января в квартире на улице 5-я Рабочая 32-летний омич задушил 78-летнюю пенсионерку. Мужчину задержали на месте преступления с поличным. Следователям он рассказал, что пошел на убийство из-за личной неприязни. Подозреваемого заключили под стражу и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В селе Старосолдатское Тюкалинского района 19 января 33-летний мужчина получил смертельное ранение из ружья. Он вместе с другом отправились к знакомому, чтобы поговорить и решить вопросы. Однако обвиняемый подумал, что сейчас его будут бить, и начал стрелять из ружья. Незваный гость получил ранения лица и шеи, мужчина умер на месте. Следователи изъяли оружие, а подозреваемого отправили в СИЗО.
В начале февраля семейная ссора на улице Пригородной закончилась поножовщиной — сын убил отца. Родственники вместе выпивали в квартире. Между ними вдруг вспыхнул конфликт, 44-летний омич схватил кухонный нож и несколько раз ударил отца. 72-летний пенсионер скончался на месте.
В садовом товариществе «Авангард» 11 февраля между 33-летним мужчиной и его 29-летней возлюбленной вспыхнула ссора. Конфликту предшествовало совместное застолье. Подозреваемый жестоко избил свою избранницу, а после вызвал скорую помощь. Однако к приезду медиков девушка скончалась. Врачи сообщили о случившемся полицейским, которые и задержали подозреваемого.
На улице Дмитриева 57-летняя женщина несколько раз ударила молотком по голове своего спящего внука, а после напала на свою 86-летнюю мать с ножом. Инцидент произошел утром 16 февраля. Родители 9-летнего ребенка завтракали на кухне, они услышали его стоны и бросились на помощь. Нападавшая женщина также ударила себя ножом в шею и живот. Все пострадавшие госпитализированы. Как рассказали родители мальчика, он жил в одной комнате с бабушкой. Между ними было дружеское общение. К слову, эта семья является благополучной, на учете никто не стоит, а у родителей есть официальная работа. Позже стало известно, что пострадавшего мальчика перевели из реанимации в общую палату, а нападавшую проверят на вменяемость после выписки из стационара.
В День защитника Отечества в селе Новорождественка Исилькульского района 35-летний пьяный мужчина жестоко избил свою жену. Поводом послужили слова женщины о разводе. Когда сельчанин понял, что супруга мертва, он решил спрятать ее тело в сугроб. Пропажу женщины обнаружили родственники и сообщили в полицию. Труп нашли в снегу, а подозреваемого задержали.
В начале марта высокопоставленных полицейских из Омска арестовали в Москве по подозрению в убийстве. Преступление произошло еще в 2000-е годы. Следствие не разглашает другие детали уголовного дела. Силовиков Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна заключили под стражу. Отметим, что Карасев возглавлял омское управление безопасности и противодействия коррупции до 2017 года, позднее перевелся на службу в Москву.
Вечером 18 марта в Таре в частном доме на улице Избышева обнаружили тело 73-летнего мужчины со следами ножевых ранений. По мнению следователей, пенсионер пришел к 59-летнему хозяину жилища. Компания устроила попойку, но вечер не задался из-за вспыхнувшей ссоры. Младший собутыльник схватил нож и накинулся на пенсионера. Подозреваемого задержали, ведется следствие.
Нельзя не упомянуть о трагедии, которая потрясла всю страну 22 марта. Террористы напали на концертный зал в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, более 600 пострадали. В России 24 марта был объявлен траур, отменены все развлекательные и массовые мероприятия. Предполагаемых террористов и их пособников задержали.
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