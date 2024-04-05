«Бытовуха», ревность и пьяные конфликты. Преступления в Омске с начала 2024 года

На улице Дмитриева 57-летняя женщина несколько раз ударила молотком по голове своего спящего внука, а после напала на свою 86-летнюю мать с ножом. Инцидент произошел утром 16 февраля. Родители 9-летнего ребенка завтракали на кухне, они услышали его стоны и бросились на помощь. Нападавшая женщина также ударила себя ножом в шею и живот. Все пострадавшие госпитализированы. Как рассказали родители мальчика, он жил в одной комнате с бабушкой. Между ними было дружеское общение. К слову, эта семья является благополучной, на учете никто не стоит, а у родителей есть официальная работа. Позже стало известно, что пострадавшего мальчика перевели из реанимации в общую палату, а нападавшую проверят на вменяемость после выписки из стационара.