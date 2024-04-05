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Posted 5 апреля, 02:50

Published 5 апреля, 02:50

Modified 6 апреля, 02:05

Updated 6 апреля, 02:05

Иллюстрация

«Бытовуха», ревность и пьяные конфликты. Преступления в Омске с начала 2024 года

5 апреля 2024, 02:50
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
В большинстве случаев смертельные ссоры происходили после совместного застолья.

С начала 2024 года прошло только три месяца, но в Омской области за этот короткий промежуток времени произошли несколько жутких преступлений, в результате которых люди гибли и получали тяжкие телесные повреждения. Город55 подвел криминальные итоги за период с начала января до конца марта.

Во время праздничного застолья 6 января был убит 46-летний мужчина. Преступление произошло в Городке Нефтяников на Проспекте Культуры. Хозяин квартиры вместе с двумя знакомыми распивал алкоголь. В какой-то момент между собравшимися вспыхнула ссора. Один из гостей напал на другого с кухонным ножом. Оппонент получил удар в сердце и скончался на месте.

Подозреваемого задержали спустя неделю, им оказался 61-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина не стал отрицать свою вину.

Во время застолий чаще всего орудием преступления становится кухонный ножВо время застолий чаще всего орудием преступления становится кухонный нож
Во время застолий чаще всего орудием преступления становится кухонный нож
Фото: 1MI

В середине января в квартире на улице 5-я Рабочая 32-летний омич задушил 78-летнюю пенсионерку. Мужчину задержали на месте преступления с поличным. Следователям он рассказал, что пошел на убийство из-за личной неприязни. Подозреваемого заключили под стражу и предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В селе Старосолдатское Тюкалинского района 19 января 33-летний мужчина получил смертельное ранение из ружья. Он вместе с другом отправились к знакомому, чтобы поговорить и решить вопросы. Однако обвиняемый подумал, что сейчас его будут бить, и начал стрелять из ружья. Незваный гость получил ранения лица и шеи, мужчина умер на месте. Следователи изъяли оружие, а подозреваемого отправили в СИЗО.

Фото: 1MI

В начале февраля семейная ссора на улице Пригородной закончилась поножовщиной — сын убил отца. Родственники вместе выпивали в квартире. Между ними вдруг вспыхнул конфликт, 44-летний омич схватил кухонный нож и несколько раз ударил отца. 72-летний пенсионер скончался на месте.

В садовом товариществе «Авангард» 11 февраля между 33-летним мужчиной и его 29-летней возлюбленной вспыхнула ссора. Конфликту предшествовало совместное застолье. Подозреваемый жестоко избил свою избранницу, а после вызвал скорую помощь. Однако к приезду медиков девушка скончалась. Врачи сообщили о случившемся полицейским, которые и задержали подозреваемого.

На улице Дмитриева 57-летняя женщина несколько раз ударила молотком по голове своего спящего внука, а после напала на свою 86-летнюю мать с ножом. Инцидент произошел утром 16 февраля. Родители 9-летнего ребенка завтракали на кухне, они услышали его стоны и бросились на помощь. Нападавшая женщина также ударила себя ножом в шею и живот. Все пострадавшие госпитализированы. Как рассказали родители мальчика, он жил в одной комнате с бабушкой. Между ними было дружеское общение. К слову, эта семья является благополучной, на учете никто не стоит, а у родителей есть официальная работа. Позже стало известно, что пострадавшего мальчика перевели из реанимации в общую палату, а нападавшую проверят на вменяемость после выписки из стационара.

В День защитника Отечества в селе Новорождественка Исилькульского района 35-летний пьяный мужчина жестоко избил свою жену. Поводом послужили слова женщины о разводе. Когда сельчанин понял, что супруга мертва, он решил спрятать ее тело в сугроб. Пропажу женщины обнаружили родственники и сообщили в полицию. Труп нашли в снегу, а подозреваемого задержали.

В начале марта высокопоставленных полицейских из Омска арестовали в Москве по подозрению в убийстве. Преступление произошло еще в 2000-е годы. Следствие не разглашает другие детали уголовного дела. Силовиков Александра Карасева и Рафаэля Карагезяна заключили под стражу. Отметим, что Карасев возглавлял омское управление безопасности и противодействия коррупции до 2017 года, позднее перевелся на службу в Москву.

Фото: 1MI

Вечером 18 марта в Таре в частном доме на улице Избышева обнаружили тело 73-летнего мужчины со следами ножевых ранений. По мнению следователей, пенсионер пришел к 59-летнему хозяину жилища. Компания устроила попойку, но вечер не задался из-за вспыхнувшей ссоры. Младший собутыльник схватил нож и накинулся на пенсионера. Подозреваемого задержали, ведется следствие.

Нельзя не упомянуть о трагедии, которая потрясла всю страну 22 марта. Террористы напали на концертный зал в подмосковном «Крокус Сити Холле». По последним данным, в результате атаки погибли 144 человека, более 600 пострадали. В России 24 марта был объявлен траур, отменены все развлекательные и массовые мероприятия. Предполагаемых террористов и их пособников задержали.

Ранее Город55 рассказывал, в каком округе Омска в 2023 году произошло больше всего изнасилований и убийств:

Где чаще насилуют и убивают. Какой округ Омска был самым опасным в 2023 году
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