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В Омске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в кражах

Скрывается от полиции. В Омске ищут мужчину, подозреваемого в кражах

9 апреля 2024, 13:26
Фото: 1MI

В Омске полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в кражах

29-летний омич подозревается в серии краж, сейчас его местонахождение устанавливают сотрудники УМВД, мужчина скрывается и не приходит на судебные заседания.

Омские полицейские разыскивают 29-летнего Леонида Терехина, который может быть причастен к серии краж. Поисками занимаются сотрудники отдела №4 городского УМВД.

Сейчас дело в отношении омича рассматривает Ленинский районный суд, однако обвиняемый не приходит на заседания и скрывается от правоохранителей. Фотография мужчины появилась в пресс-службе УМВД России по Омской области.

«Если вам известно местонахождение Леонида Терехина, позвоните в полицию по телефонам: 400-404, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102. Конфиденциальность гарантируется», — обратились к горожанам полицейские.
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