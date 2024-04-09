Скрывается от полиции. В Омске ищут мужчину, подозреваемого в кражах

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Омские полицейские разыскивают 29-летнего Леонида Терехина, который может быть причастен к серии краж. Поисками занимаются сотрудники отдела №4 городского УМВД.
Сейчас дело в отношении омича рассматривает Ленинский районный суд, однако обвиняемый не приходит на заседания и скрывается от правоохранителей. Фотография мужчины появилась в пресс-службе УМВД России по Омской области.
«Если вам известно местонахождение Леонида Терехина, позвоните в полицию по телефонам: 400-404, 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102. Конфиденциальность гарантируется», — обратились к горожанам полицейские.