Смертельные раны: 26-летний омич задержан за убийство в Любинском районе

События, как сообщили в региональном следкоме, развивались в ночь на 21 октября, когда родные потерпевшего заглянули в его дом и с ужасом обнаружили его тело. Первоначальные данные показывают, что мужчина получил множественные колото-резаные ранения, что указывает на насильственные действия, приведшие к его смерти. Вскоре после этого на место происшествия прибыли следователи и оперативные сотрудники, которые принялись за сбор улик и проведение необходимых экспертиз.