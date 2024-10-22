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Posted 22 октября, 08:14

Published 22 октября, 08:14

Modified 22 октября, 08:16

Updated 22 октября, 08:16

В Омской области задержали подозреваемого в убийстве 60-летнего мужчины

Смертельные раны: 26-летний омич задержан за убийство в Любинском районе

22 октября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney

В Омской области задержали подозреваемого в убийстве 60-летнего мужчины

Следственное управление Омской области возбудило уголовное дело после обнаружения тела мужчины с ножевыми ранениями в его доме.

В садоводческом товариществе «Энергия-2» в Любинском районе нашли тело 60-летнего мужчины. В связи с этим инцидентом следственное управление возбудило уголовное дело, квалифицировав данное преступление по статье 105 УК РФ, которая касается убийства.

События, как сообщили в региональном следкоме, развивались в ночь на 21 октября, когда родные потерпевшего заглянули в его дом и с ужасом обнаружили его тело. Первоначальные данные показывают, что мужчина получил множественные колото-резаные ранения, что указывает на насильственные действия, приведшие к его смерти. Вскоре после этого на место происшествия прибыли следователи и оперативные сотрудники, которые принялись за сбор улик и проведение необходимых экспертиз.

Фото: СУ СК по Омской области

В ходе расследования правоохранители смогли установить, что к данному преступлению может быть причастен 26-летний знакомый погибшего. Подозреваемый был задержан, и в настоящее время с ним проходят допросы. Следствие предполагает, что трагедия произошла во время совместного распития алкогольных напитков. В разгар выяснения отношений между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой подозреваемый, схватив нож, нанес своему знакомому смертельные удары.

Расследование продолжается: на месте происшествия были собраны вещественные доказательства, которые, как надеются следователи, существенно помогут в раскрытии дела. Также ведется работа по допросу свидетелей, чтобы выяснить все детали произошедшего и понять возможные мотивы данного преступления. Следственное управление планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, ранее Город55 сообщал, что 47-летний мужчина является подозреваемым в убийстве своего брата, который скончался в результате ножевого ранения во время конфликта в квартире на проспекте Королёва.

Конфликт с летальным исходом: 47-летний омич обвиняется в убийстве брата
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Убийство#Подозреваемый#Алкоголь#Новости#Экспертиза#Следствие#Ссора#Нарушение закона#Судебное дело#Ножевые ранения
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