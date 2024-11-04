Судимый за изнасилование: кем оказался омич, подозреваемый в убийстве москвички

Posted 4 ноября, 03:48
Published 4 ноября, 03:48
Modified 4 ноября, 03:50
Updated 4 ноября, 03:50
Стали известны новые подробности убийства московской школьницы. Результаты посмертной экспертизы показали, что у девочки был повреждён щитовидный хрящ, что может указывать на удушение перед смертью. Окончательной причиной смерти стало утопление.
Согласно информации «СуперОмска», подозреваемым оказался 41-летний мужчина, работающий токарем на одном из городских предприятий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, касающейся убийства. Источники также подтвердили, что этот человек ранее был осуждён за изнасилование.
Напомним, девочка исчезла 22 июля в районе гостиницы «Ника». Через четыре дня её тело было обнаружено в реке Иртыш. Это место находилось в нескольких километрах от точки исчезновения, неподалёку от лодочной станции на 3-й Островской улице. Отец девочки был уверен, что дочь попала в беду.
Недавно стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Мужчина был взят под стражу и будет находиться в заключении до 23 декабря. Следствие сообщает, что задержанный признался в убийстве, заявив, что совершил его «ради убийства».