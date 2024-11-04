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Posted 4 ноября, 03:48

Published 4 ноября, 03:48

Modified 4 ноября, 03:50

Updated 4 ноября, 03:50

В Омске экспертиза подтвердила удушение перед смертью 15-летней москвички

Судимый за изнасилование: кем оказался омич, подозреваемый в убийстве москвички

4 ноября 2024, 03:48
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске экспертиза подтвердила удушение перед смертью 15-летней москвички

Убийца московички оказался ранее судимым за сексуальные преступления, также следствие установило, что причиной смерти девочки стало утопление после удушения.

Стали известны новые подробности убийства московской школьницы. Результаты посмертной экспертизы показали, что у девочки был повреждён щитовидный хрящ, что может указывать на удушение перед смертью. Окончательной причиной смерти стало утопление.

Согласно информации «СуперОмска», подозреваемым оказался 41-летний мужчина, работающий токарем на одном из городских предприятий. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, касающейся убийства. Источники также подтвердили, что этот человек ранее был осуждён за изнасилование.

Напомним, девочка исчезла 22 июля в районе гостиницы «Ника». Через четыре дня её тело было обнаружено в реке Иртыш. Это место находилось в нескольких километрах от точки исчезновения, неподалёку от лодочной станции на 3-й Островской улице. Отец девочки был уверен, что дочь попала в беду.

Недавно стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Мужчина был взят под стражу и будет находиться в заключении до 23 декабря. Следствие сообщает, что задержанный признался в убийстве, заявив, что совершил его «ради убийства».

Стали известны новые шокирующие подробности убийства 15-летней москвички в Омске
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