Судимый за изнасилование: кем оказался омич, подозреваемый в убийстве москвички

Напомним, девочка исчезла 22 июля в районе гостиницы «Ника». Через четыре дня её тело было обнаружено в реке Иртыш. Это место находилось в нескольких километрах от точки исчезновения, неподалёку от лодочной станции на 3-й Островской улице. Отец девочки был уверен, что дочь попала в беду.