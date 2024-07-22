Вместе выпивали. В Омской области ссора закончилась убийством 69-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
73-летнего жителя Любинского района, который ранее уже был судим, подозревают в убийстве односельчанина. Как сообщили в региональном следкоме, инцидент произошел вечером 21 июля в деревне Федоровка. Тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями обнаружили его родственники.
По предварительной версии следствия, мужчины вместе выпивали, затем они повздорили, и 73-летний сельчанин нанес своему знакомому ножом многочисленные раны. Они оказались смертельными для потерпевшего.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого в убийстве рассчитывают заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.