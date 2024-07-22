Вместе выпивали. В Омской области ссора закончилась убийством 69-летнего пенсионера

73-летнего жителя Любинского района, который ранее уже был судим, подозревают в убийстве односельчанина. Как сообщили в региональном следкоме, инцидент произошел вечером 21 июля в деревне Федоровка. Тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями обнаружили его родственники.