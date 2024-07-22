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Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

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Вместе выпивали. В Омской области ссора закончилась убийством 69-летнего пенсионера

22 июля 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
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Уже судимого 73-летнего омича задержали за жестокое убийство пожилого знакомого

Подозреваемого в убийстве собираются заключить под стражу.

73-летнего жителя Любинского района, который ранее уже был судим, подозревают в убийстве односельчанина. Как сообщили в региональном следкоме, инцидент произошел вечером 21 июля в деревне Федоровка. Тело 69-летнего мужчины с колото-резаными ранениями обнаружили его родственники.

По предварительной версии следствия, мужчины вместе выпивали, затем они повздорили, и 73-летний сельчанин нанес своему знакомому ножом многочисленные раны. Они оказались смертельными для потерпевшего.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого в убийстве рассчитывают заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Омская область#Задержание#Следственный комитет#Убийство#Уголовное дело#Подозреваемый#Следком#Новости#Любинский район#Нож#Спиртное
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