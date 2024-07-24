Руководителя «Омской областной газовой компании» подозревают в «уходе» от налогов

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Директор «Омской областной газовой компании» стал фигурантом уголовного дела. Его и других лиц подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Как выяснили в следкоме в ходе совместной работы с сотрудниками УФНС и регионального УМВД, руководитель газовой компании создал фиктивный документооборот: это позволило сокрыть часть выручки и вывести ее из налогообложения. В налоговую организация представила уже декларации с ложными сведениями. Таким образом за 2019-й и первый квартал 2020 года подозреваемые уклонились от уплаты налогов на сумму 23,9 млн рублей.
По месту жительства подозреваемых и в офисах уже провели обыски и изъяли документацию.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — добавили в следкоме.
Добавим, что до апреля 2021 года директором «Омской областной газовой компании» был Денис Кришкевич (сейчас он занимает пост учредителя). Новым руководителем после этого назначили Юрия Борисовского.