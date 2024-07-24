Руководителя «Омской областной газовой компании» подозревают в «уходе» от налогов

Как выяснили в следкоме в ходе совместной работы с сотрудниками УФНС и регионального УМВД, руководитель газовой компании создал фиктивный документооборот: это позволило сокрыть часть выручки и вывести ее из налогообложения. В налоговую организация представила уже декларации с ложными сведениями. Таким образом за 2019-й и первый квартал 2020 года подозреваемые уклонились от уплаты налогов на сумму 23,9 млн рублей.