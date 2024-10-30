Нож в руках знакомого: следком раскрывает детали убийства в Советском округе Омска

Posted 30 октября, 10:32
Published 30 октября, 10:32
Modified 30 октября, 10:34
Updated 30 октября, 10:34
В Омске продолжается расследование убийства, которое произошло в конце октября. Следователи пытаются выявить все обстоятельства трагедии и найти причину конфликта, приведшего к смерти человека.
По предварительным данным следствия, к данному преступлению может быть причастен знакомый потерпевшего, который ранее уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим. События развивались 27 октября 2024 года в дачном доме, расположенном на одной из аллей садоводческого товарищества «Каучук» в Советском округе. Трое мужчин собрались вместе, чтобы посидеть, выпить и пообщаться. Однако между двумя из них возник конфликт, который быстро перерос в насилие. Один из мужчин нанес другому удар ножом, от которого тот погиб.
Третий участник вечеринки стал свидетелем трагедии и вызвал скорую помощь, но спасти пострадавшего не удалось. Следователи уже предъявили обвинение подозреваемому, и суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.