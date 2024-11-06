Новые факты: омич, подозреваемый в убийстве москвички, уже имел судимость

Posted 6 ноября, 11:17
Published 6 ноября, 11:17
Modified 6 ноября, 11:22
Updated 6 ноября, 11:22
2 ноября в Омске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы из Москвы. Правоохранительные органы схватили 41-летнего местного жителя, который ранее имел проблемы с законом по насильственным преступлениям. Обвинение в убийстве было предъявлено мужчине прямо на его рабочем месте, где он работал токарем.
По сведениям ТОР24, В 2004 году мужчина был осуждён за серию изнасилований и других сексуальных насильственных действий. Эти преступления привели к тому, что его жертвы заразились венерическими заболеваниями.
Напомним, что в ходе допроса мужчина рассказал свою версию событий. По его словам, в тот день он находился на рыбалке у реки Иртыш, когда к нему подошла девочка и спросила о его занятиях. После этого между ними возникли разногласия, и он попытался ее изнасиловать, но по итогу задушил девушку и утопил. Также подозреваемый признался, что совершил убийство «ради убийства». Мужчина будет находиться под стражей до 23 декабря.