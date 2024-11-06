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Posted 6 ноября, 11:17

Published 6 ноября, 11:17

Modified 6 ноября, 11:22

Updated 6 ноября, 11:22

В Омске подозреваемый в убийстве школьницы из Москвы ранее был судим за насилие

Новые факты: омич, подозреваемый в убийстве москвички, уже имел судимость

6 ноября 2024, 11:17
Фото: 1MI.

В Омске подозреваемый в убийстве школьницы из Москвы ранее был судим за насилие

Стало известно, что подозреваемый в убийстве московской школьницы имел криминальное прошлое, включая судимость за сексуальные преступления.

2 ноября в Омске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы из Москвы. Правоохранительные органы схватили 41-летнего местного жителя, который ранее имел проблемы с законом по насильственным преступлениям. Обвинение в убийстве было предъявлено мужчине прямо на его рабочем месте, где он работал токарем.

По сведениям ТОР24, В 2004 году мужчина был осуждён за серию изнасилований и других сексуальных насильственных действий. Эти преступления привели к тому, что его жертвы заразились венерическими заболеваниями.

Напомним, что в ходе допроса мужчина рассказал свою версию событий. По его словам, в тот день он находился на рыбалке у реки Иртыш, когда к нему подошла девочка и спросила о его занятиях. После этого между ними возникли разногласия, и он попытался ее изнасиловать, но по итогу задушил девушку и утопил. Также подозреваемый признался, что совершил убийство «ради убийства». Мужчина будет находиться под стражей до 23 декабря.

Стали известны новые шокирующие подробности убийства 15-летней москвички в Омске
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#Екатерина Тараленко#Омск#Убийство#Москва#Подозреваемый#Новости#Школьница#Судимость
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