Новые факты: омич, подозреваемый в убийстве москвички, уже имел судимость

Напомним, что в ходе допроса мужчина рассказал свою версию событий. По его словам, в тот день он находился на рыбалке у реки Иртыш, когда к нему подошла девочка и спросила о его занятиях. После этого между ними возникли разногласия, и он попытался ее изнасиловать, но по итогу задушил девушку и утопил. Также подозреваемый признался, что совершил убийство «ради убийства». Мужчина будет находиться под стражей до 23 декабря.