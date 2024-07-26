Разговор не состоялся. На Московке-2 омич до смерти забил 37-летнюю женщину

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
На Московке-2, в одной из квартир дома по улице Шакурова, произошло убийство 37-летней женщины. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили врачи скорой, которых вызвал подозреваемый в преступлении. Однако медикам оставалось только констатировать смерть омички.
Трагедия произошла ночью 24 июля. По версии следствия, 23-летний ранее судимый омич вечером выпивал со своей сожительницей. Уже ночью он разбудил женщину и предложил ей поговорить.
«Получив отказ, в ходе ссоры нанес множественные телесные повреждения головы, от которых женщина скончалась на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе следкома.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей по неосторожности. Сейчас омич заключен под стражу, а следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.