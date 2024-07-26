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Updated Сегодня, 08:32

Иллюстрация

Разговор не состоялся. На Московке-2 омич до смерти забил 37-летнюю женщину

26 июля 2024, 08:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич после отказа в разговоре до смерти забил свою 37-летнюю сожительницу

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, а подозреваемого заключили под стражу.

На Московке-2, в одной из квартир дома по улице Шакурова, произошло убийство 37-летней женщины. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили врачи скорой, которых вызвал подозреваемый в преступлении. Однако медикам оставалось только констатировать смерть омички.

Трагедия произошла ночью 24 июля. По версии следствия, 23-летний ранее судимый омич вечером выпивал со своей сожительницей. Уже ночью он разбудил женщину и предложил ей поговорить.

«Получив отказ, в ходе ссоры нанес множественные телесные повреждения головы, от которых женщина скончалась на месте происшествия», — пояснили в пресс-службе следкома.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей по неосторожности. Сейчас омич заключен под стражу, а следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Задержание#Следственный комитет#Убийство#Подозреваемый#Новости#Ссора
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