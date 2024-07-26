Разговор не состоялся. На Московке-2 омич до смерти забил 37-летнюю женщину

На Московке-2, в одной из квартир дома по улице Шакурова, произошло убийство 37-летней женщины. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили врачи скорой, которых вызвал подозреваемый в преступлении. Однако медикам оставалось только констатировать смерть омички.