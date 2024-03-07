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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

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Дело антикоррупционнеров, беззвучная сирена и смертельный вирус. Омск сегодня

7 марта 2024, 13:50
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Высокопоставленных полицейских из Омска арестовали в Москве по подозрению в убийстве

Городу55 стали известны новые подробности задержания бывшего начальника антикоррупционного отдела омского УМВД Александра Карасева. Его арестовали вчера, 6 марта, в Москве. Вместе с ним задержали Рафаэля Карагезяна. Мужчин подозревают в убийстве, которое было совершено группой лиц из корыстных побуждений больше 20 лет назад — в начале двухтысячных. Расследование ведет центральный аппарат Следкома России.

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Новость №2. Стало известно, почему в некоторых районах города омичи не слышали сирены

Утром 6 марта в Омске проверяли работу систем экстренного оповещения, однако звук услышали не во всех частях областного центра. Это обеспокоило многих горожан. Люди стали переживать, что сигнала не будет и при возникновении реальной ЧС. Как оказалось, меньше всего сирену было слышно на территории Советского округа. Жалобы омичей прокомментировали в министерстве региональной безопасности, объяснив, что системы включали всего лишь на 3 минуты.

Виноваты окна. Омичам объяснили, почему сирены сработали не во всем городе
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Новость №3. В Омской области нашли очаг смертельной инфекции, которой болеют свиньи

На территории Большереченского района нашли смертельно опасный вирус — пастереллез. Инфекцию обнаружили у свиней в селе Красный Яр. Как сообщается на сайте правовой информации, там объявили карантин на неопределенный срок. Теперь в населенный пункт запрещен въезд посторонним лицам, а также вывоз и ввоз на территорию восприимчивых к инфекции животных.

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