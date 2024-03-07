Дело антикоррупционнеров, беззвучная сирена и смертельный вирус. Омск сегодня

Утром 6 марта в Омске проверяли работу систем экстренного оповещения, однако звук услышали не во всех частях областного центра. Это обеспокоило многих горожан. Люди стали переживать, что сигнала не будет и при возникновении реальной ЧС. Как оказалось, меньше всего сирену было слышно на территории Советского округа. Жалобы омичей прокомментировали в министерстве региональной безопасности, объяснив, что системы включали всего лишь на 3 минуты.