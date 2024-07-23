Одежда в крови. 44-летнего омича подозревают в двойном убийстве на 19-й Рабочей

В Омске сотрудники ДПС задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. На одежде омича они заметили следы крови, предполагаемое орудие убийства было спрятано в носке. Задержанного доставили в отдел полиции, где и подтвердилась причастность мужчины к убийству.