Одежда в крови. 44-летнего омича подозревают в двойном убийстве на 19-й Рабочей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Омске сотрудники ДПС задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. На одежде омича они заметили следы крови, предполагаемое орудие убийства было спрятано в носке. Задержанного доставили в отдел полиции, где и подтвердилась причастность мужчины к убийству.
«Распивали спиртные напитки с мало мне знакомыми людьми. Произошел конфликт здесь, в этом месте. Дальше не помню», — сообщил на месте преступления омич.
Трагедия произошла вечером 21 июля возле гаражей на 19-й Рабочей, 83. Трое мужчин вместе выпивали. В какой-то момент у них возник конфликт.
«В ходе возникшей ссоры, неоднократно ударил 52-летнего мужчину ножом, затем в районе дома № 69 по ул. 18-я Рабочая нанес несколько ударов ножом 40-летнему третьему участнику ссоры, от полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте. После убийства подозреваемый скрылся с места преступлений», — сообщили в омском следкоме.
По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого в двойном убийстве заключили под стражу.
Ранее его, кстати, уже обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и кражах.