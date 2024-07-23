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Одежда в крови. 44-летнего омича подозревают в двойном убийстве на 19-й Рабочей

23 июля 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске за гаражами на 19-й Рабочей произошло двойное убийство

Подозреваемого в убийстве во время патрулирования городских улиц задержали сотрудники ДПС.

В Омске сотрудники ДПС задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в двойном убийстве. На одежде омича они заметили следы крови, предполагаемое орудие убийства было спрятано в носке. Задержанного доставили в отдел полиции, где и подтвердилась причастность мужчины к убийству.

«Распивали спиртные напитки с мало мне знакомыми людьми. Произошел конфликт здесь, в этом месте. Дальше не помню», — сообщил на месте преступления омич.

Трагедия произошла вечером 21 июля возле гаражей на 19-й Рабочей, 83. Трое мужчин вместе выпивали. В какой-то момент у них возник конфликт.

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Видео: Изображение Midjourney
«В ходе возникшей ссоры, неоднократно ударил 52-летнего мужчину ножом, затем в районе дома № 69 по ул. 18-я Рабочая нанес несколько ударов ножом 40-летнему третьему участнику ссоры, от полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте. После убийства подозреваемый скрылся с места преступлений», — сообщили в омском следкоме.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого в двойном убийстве заключили под стражу.

Ранее его, кстати, уже обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и кражах.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#Полиция#Омск#Задержание#Следственный комитет#Убийство#Уголовное дело#Подозреваемый#Новости
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