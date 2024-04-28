В обход правил. Сотрудника омской миграционной службы обвинили во взяточничестве

Представитель Следственного управления СК РФ сообщил о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны 38-летнего замруководителя миграционной службы. Уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий» уже возбуждено и по версии следователей, мужчина «за вознаграждение» выдал несколько разрешений на временное пребывание, игнорируя требования законодательства.