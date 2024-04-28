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В обход правил. Сотрудника омской миграционной службы обвинили во взяточничестве

28 апреля 2024, 03:35
Фото: 1MI
иллюстрация

Замруководителя омского управления по вопросам миграции обвинили во взятке

За плату мужчина помогал получить необходимые разрешения для пребывания в стране.

Представитель Следственного управления СК РФ сообщил о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны 38-летнего замруководителя миграционной службы. Уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий» уже возбуждено и по версии следователей, мужчина «за вознаграждение» выдал несколько разрешений на временное пребывание, игнорируя требования законодательства.

На настоящий момент мужчина находится под стражей — по инициативе следователя суд назначил ему меру пресечения на 2 месяца, а на рабочем месте подозреваемого ведутся обыски — следствию предстоит установить причастных лиц и все обстоятельства.

Напомним, ранее Город55 сообщал о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма» — 25-летний, одобривший действия нацистов, может получить до 5-и лет тюрьмы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против омича, оправдавшего нацизм
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Подозреваемый#Законодательство#Новости#Мера пресечения#Тюрьма#Следственное управление
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