В обход правил. Сотрудника омской миграционной службы обвинили во взяточничестве

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Представитель Следственного управления СК РФ сообщил о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны 38-летнего замруководителя миграционной службы. Уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий» уже возбуждено и по версии следователей, мужчина «за вознаграждение» выдал несколько разрешений на временное пребывание, игнорируя требования законодательства.
На настоящий момент мужчина находится под стражей — по инициативе следователя суд назначил ему меру пресечения на 2 месяца, а на рабочем месте подозреваемого ведутся обыски — следствию предстоит установить причастных лиц и все обстоятельства.
Напомним, ранее Город55 сообщал о возбуждении Следственным комитетом уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма» — 25-летний, одобривший действия нацистов, может получить до 5-и лет тюрьмы.