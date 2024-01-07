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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Сотрудники полиции разыскивают 62-летнего омича по подозрению в преступлении

Внимание, розыск! УМВД по Омской области разыскивает 62-летнего подозреваемого

7 января 2024, 11:27
Фото: 1MI

Сотрудники полиции разыскивают 62-летнего омича по подозрению в преступлении

В розыск по подозрению в совершении преступления объявлен 62-летний Кармаков Сергей Николаевич.

Сообщение о розыске появилось в официальном Telegram-канале УМВД России по Омской области. Сергей Кармаков подозревается в совершении преступления в городке Нефтников.

Кроме того, сотрудники МВД обращают внимание граждан на особые приметы подозреваемого:

«На вид 55-60 лет, среднего телосложения, был одет в черную куртку, шапку-ушанку. Может ночевать в подъездах жилых домов» — говорится в сообщении УМВД.

Если вы располагаете информацией о разыскиваемом — обратиться в полицию можно по телефонам 79-33-04 и 79-22-00.

Кармаков Сергей Николаевич, 28.08.1962 г. р.Кармаков Сергей Николаевич, 28.08.1962 г. р.
Кармаков Сергей Николаевич, 28.08.1962 г. р.
Фото: УМВД России по Омской области
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#Происшествия#Преступление#Полиция#Омская область#УМВД#Розыск#Подозреваемый#Новости#Илья Скобин#Город Нефтников
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