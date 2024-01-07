Внимание, розыск! УМВД по Омской области разыскивает 62-летнего подозреваемого

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Сообщение о розыске появилось в официальном Telegram-канале УМВД России по Омской области. Сергей Кармаков подозревается в совершении преступления в городке Нефтников.
Кроме того, сотрудники МВД обращают внимание граждан на особые приметы подозреваемого:
«На вид 55-60 лет, среднего телосложения, был одет в черную куртку, шапку-ушанку. Может ночевать в подъездах жилых домов» — говорится в сообщении УМВД.
Если вы располагаете информацией о разыскиваемом — обратиться в полицию можно по телефонам 79-33-04 и 79-22-00.