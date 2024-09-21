Появилось видео задержания омича, подозреваемого в убийстве бывшей жены

Posted 21 сентября, 08:19
Published 21 сентября, 08:19
Modified 21 сентября, 08:22
Updated 21 сентября, 08:22
В телеграм-канале Ирины Волк появилось видео задержания омича, подозреваемого в жестоком убийстве. Напомним, что, по версии следствия, пьяный мужчина напал с ножом на бывшую жену возле ее дома и ударил лезвием в грудь и живот. От травм потерпевшая скончалась на месте.
Установлено, что подозреваемый работал в одном из сервисов такси и скрывался с места преступления на служебной машине. Его остановили на улице Харьковской, алкотектор подтвердил наличие в крови задержанного алкоголя.
Сейчас детали произошедшего устанавливают правоохранители, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).