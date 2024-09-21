Появилось видео задержания омича, подозреваемого в убийстве бывшей жены

В телеграм-канале Ирины Волк появилось видео задержания омича, подозреваемого в жестоком убийстве. Напомним, что, по версии следствия, пьяный мужчина напал с ножом на бывшую жену возле ее дома и ударил лезвием в грудь и живот. От травм потерпевшая скончалась на месте.