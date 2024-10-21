Конфликт с летальным исходом: 47-летний омич обвиняется в убийстве брата

Как утверждают следователи, к этому преступлению может быть причастен его 47-летний брат. По предварительной версии, 19 октября, в течение дня, между ними произошла ссора, в ходе которой брат, преисполненный личной неприязни, несколько раз ударил своего родственника ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.