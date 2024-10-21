Конфликт с летальным исходом: 47-летний омич обвиняется в убийстве брата

Posted 21 октября, 07:36
Published 21 октября, 07:36
Modified 21 октября, 07:38
Updated 21 октября, 07:38
Следственные органы СК России по Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства, произошедшего в одном из жилых домов на проспекте Королёва. В результате расследования стало известно, что в квартире был найден труп 54-летнего мужчины, у которого обнаружены ножевые ранения.
Как утверждают следователи, к этому преступлению может быть причастен его 47-летний брат. По предварительной версии, 19 октября, в течение дня, между ними произошла ссора, в ходе которой брат, преисполненный личной неприязни, несколько раз ударил своего родственника ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
После того как подозреваемый осознал серьёзность своего поступка, он сам обратился в полицию и сообщил о произошедшем. На данный момент его задержали, и следствие планирует обратиться в суд с просьбой о наложении меры пресечения в виде ареста.
Ведётся активная работа, чтобы выяснить все детали уголовного дела и собрать полную картину произошедшего.
Напомним, ранее Город55 сообщил, что в деревне Халдеевка следственный комитет начал расследование уголовного дела. Женщина попросила внука убавить громкость музыки, на что он сначала ответил избиением, а затем нанес ей несколько ножевых ранений.