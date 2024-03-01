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Знал, на что идет. В Тюмени полицейские задержали омского афериста

1 марта 2024, 14:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Тюмени задержали омича, подозреваемого в мошенничестве

19-летний подозреваемый нашел объявление о работе в интернете и понимал, что присоединяется к мошенникам.

В Тюмени полицейские задержали 19-летнего омича, подозреваемого в мошенничестве. По версии следователей, парень увидел предложение о работе в интернете и откликнулся на него.

Подозреваемый забирал деньги по указанным адресам, а потом переводил их на банковские счета. Он получал 2% от выполненной работы. Отмечается, что он знал, что становится помощником аферистов.

В ходе расследования сотрудники УМВД выяснили, что омич причастен к обманам жителей не только Тюменской, но и Омской области. Сумма ущерба всех преступлений составила более 1 миллиона рублей.

В отношении омича возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу.

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#Омск#Омская область#Мошенничество#Подозреваемый#Мошенники#Новости#Афера#Задержан подозреваемый#Мошенник#Аферист#Анастасия Баянова
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