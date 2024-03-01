Знал, на что идет. В Тюмени полицейские задержали омского афериста

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В Тюмени полицейские задержали 19-летнего омича, подозреваемого в мошенничестве. По версии следователей, парень увидел предложение о работе в интернете и откликнулся на него.
Подозреваемый забирал деньги по указанным адресам, а потом переводил их на банковские счета. Он получал 2% от выполненной работы. Отмечается, что он знал, что становится помощником аферистов.
В ходе расследования сотрудники УМВД выяснили, что омич причастен к обманам жителей не только Тюменской, но и Омской области. Сумма ущерба всех преступлений составила более 1 миллиона рублей.
В отношении омича возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый заключён под стражу.