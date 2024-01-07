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Published Сегодня, 13:39

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Рождественские гуляния. Мошенники и розыск. Возвращение тепла. Омск в воскресенье

Рождественские гуляния. Мошенники и розыск. Возвращение тепла. Омск в воскресенье

7 января 2024, 13:39
Фото: 1MI
Чем запомнилось уходящее воскресенье, что стоит иметь в виду и, самое главное, когда в городе станет теплее — три важные новости последнего дня недели.

Новость №1. Активное Рождество: забеги и коньки.

Для Омска 7 января — необычная дата. И в новом году это правило не получило исключений: Рождественский полумарафон и Рождественские катания состоялись. Если полумарафон уже прошел (кстати, информация о победителях в новости ниже), то сходить на каток все еще не поздно: возможность выйти на лед бесплатно и накататься вдоволь сохранится у омичей до 21:00 часов. Однако стоит помнить, что празднично чудо не работает в отношении проката коньков и экипировки. И, пока можно успеть, напомним ключевые точки катаний: стадионы «Юность» и «Энергия», а также ледовая арена имени Леонида Киселева.

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Новость №2. Неспокойные праздники.

В это воскресенье стало известно и о проделках мошенников: представляясь брокерами от лица «крупной нефтяной компании», злоумышленники за месяц выманили у омской пенсионерки больше полутора миллионов рублей. Пресечь дальнейший обман смогла дочь потерпевшей — подробнее читайте в новости ниже. Другой новостью дня стало внезапное сообщение о розыске горожанина, подозреваемого в совершении преступления в городке Нефтяников. Подробностей нет, но есть приметы: на вид 55-60 лет, среднего телосложения, одет в черную куртку и шапку-ушанку. Может ночевать в подъездах жилых домов. Сообщается и имя подозреваемого: Кармаков Сергей Николаевич.

Кармаков Сергей Николаевич, 28.08.1962 г. р.Кармаков Сергей Николаевич, 28.08.1962 г. р.
Кармаков Сергей Николаевич, 28.08.1962 г. р.
Фото: УМВД России по Омской области

Если вам известно местонахождение человека на фото выше, то обратиться с информацией в МВД можно по номерам 79-33-04 и 79-22-00.

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Новость №3. Когда уже наступит тепло?

Наверное, сразу после новогодних праздников это больше риторический вопрос — очевидно, что ближе к концу февраля. Но, корреспондент Города55 попытался разобраться точнее. Выводы — в статье ниже. Ну, а пока омичам стоит готовиться к сложным и непредсказуемым погодным условиям: снегопады, порывистый ветер и гололедица. Все настолько серьезно, что даже МЧС попросило быть осторожнее и по возможности оставаться в тепле.

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