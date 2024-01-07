Рождественские гуляния. Мошенники и розыск. Возвращение тепла. Омск в воскресенье

Для Омска 7 января — необычная дата. И в новом году это правило не получило исключений: Рождественский полумарафон и Рождественские катания состоялись. Если полумарафон уже прошел (кстати, информация о победителях в новости ниже), то сходить на каток все еще не поздно: возможность выйти на лед бесплатно и накататься вдоволь сохранится у омичей до 21:00 часов. Однако стоит помнить, что празднично чудо не работает в отношении проката коньков и экипировки. И, пока можно успеть, напомним ключевые точки катаний: стадионы «Юность» и «Энергия», а также ледовая арена имени Леонида Киселева.