От колонии до нового преступления: как тихий омич оказался подозреваемым в убийстве

Однако позже выяснилось, что в юности он познакомился с девушкой, из-за которой в 21 год впервые попал в колонию. На тот момент у него уже было шесть жертв. Соседка, жившая рядом с ним, рассказала, что девушка подала на него заявление о сексуальных домогательствах. Это стало неожиданностью для окружающих: его считали скромным и никогда не видели с девушками. В ходе следствия выяснилось, что у него было еще пять «жертв». В итоге мужчина провел в заключении около 15 лет.