От колонии до нового преступления: как тихий омич оказался подозреваемым в убийстве

Posted 13 ноября, 13:21
Published 13 ноября, 13:21
Modified 13 ноября, 13:42
Updated 13 ноября, 13:42
В Омске продолжается расследование убийства 15-летней москвички, исчезнувшей 22 июля в районе гостиницы «Ника». Спустя четыре дня ее тело было найдено у лодочной станции на улице 3-й Островской. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.
2 ноября стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 41-летний токарь, которого арестовали и поместили под стражу до 22 декабря.
По информации Ом1.ru, соседи вспоминают его как тихого и вежливого человека. Одна из соседок рассказала, что он всегда был вежлив и приветлив, а в школе не доставлял проблем. Он также заботился о животных.
Однако позже выяснилось, что в юности он познакомился с девушкой, из-за которой в 21 год впервые попал в колонию. На тот момент у него уже было шесть жертв. Соседка, жившая рядом с ним, рассказала, что девушка подала на него заявление о сексуальных домогательствах. Это стало неожиданностью для окружающих: его считали скромным и никогда не видели с девушками. В ходе следствия выяснилось, что у него было еще пять «жертв». В итоге мужчина провел в заключении около 15 лет.
Напомним, Город55 уже сообщал, что мужчина ранее привлекался к ответственности за правонарушения за действия сексуального характера и передачу венерических заболеваний.