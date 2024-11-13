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Posted 13 ноября, 13:21

Published 13 ноября, 13:21

Modified 13 ноября, 13:42

Updated 13 ноября, 13:42

Стали известны подробности прошлого омича, убившего 15-летнюю москвичку

От колонии до нового преступления: как тихий омич оказался подозреваемым в убийстве

13 ноября 2024, 13:21
Фото: 1MI.

Стали известны подробности прошлого омича, убившего 15-летнюю москвичку

В Омске продолжается расследование жестокого убийства 15-летней москвички. Соседи описывают подозреваемого, как тихого и вежливого человека, но оказалось, что мужчина уже имел судимость и провел в заключении около 15 лет.

В Омске продолжается расследование убийства 15-летней москвички, исчезнувшей 22 июля в районе гостиницы «Ника». Спустя четыре дня ее тело было найдено у лодочной станции на улице 3-й Островской. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

2 ноября стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 41-летний токарь, которого арестовали и поместили под стражу до 22 декабря.

По информации Ом1.ru, соседи вспоминают его как тихого и вежливого человека. Одна из соседок рассказала, что он всегда был вежлив и приветлив, а в школе не доставлял проблем. Он также заботился о животных.

Однако позже выяснилось, что в юности он познакомился с девушкой, из-за которой в 21 год впервые попал в колонию. На тот момент у него уже было шесть жертв. Соседка, жившая рядом с ним, рассказала, что девушка подала на него заявление о сексуальных домогательствах. Это стало неожиданностью для окружающих: его считали скромным и никогда не видели с девушками. В ходе следствия выяснилось, что у него было еще пять «жертв». В итоге мужчина провел в заключении около 15 лет.

Напомним, Город55 уже сообщал, что мужчина ранее привлекался к ответственности за правонарушения за действия сексуального характера и передачу венерических заболеваний.

#Екатерина Тараленко#Преступление#Омск#Омская область#Колония#Убийство#Подозреваемый#Расследование#Арест#Новости#Жертвы#Судимость
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