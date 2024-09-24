В Омске юных подозреваемых в поджоге вертолета отправили в изолятор

Как уточнили в пресс-службе областного суда, в Центральном районном суде рассмотрели ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в отношении двух 16-летних жителей города. Молодые люди обвиняются в совершении террористического акта по п. «а, в» ч. 2 ст. статьи 205 УК РФ. Санкции по этой статье предусматривают от двенадцати до двадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.