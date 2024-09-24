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Posted 24 сентября, 05:04

Published 24 сентября, 05:04

Modified 24 сентября, 05:22

Updated 24 сентября, 05:22

Иллюстрация

В Омске юных подозреваемых в поджоге вертолета отправили в изолятор

24 сентября 2024, 05:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске взяли под стражу юных поджигателей вертолета

Их будут судить по статье 205 УК РФ. Сейчас в отношении молодых людей ведется разбирательство.

Вечером 21 сентября двое несовершеннолетних омичей пробрались на авиабазу и подожгли там вертолет. Их задержала полиция. Как уже писал Город55, правоохранителям они пояснили, что действовали по наводке неизвестных лиц в мессенджере, за выполнение этого «задания» им пообещали 20 тысяч долларов. Деньги молодые люди не получили.

Как уточнили в пресс-службе областного суда, в Центральном районном суде рассмотрели ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в отношении двух 16-летних жителей города. Молодые люди обвиняются в совершении террористического акта по п. «а, в» ч. 2 ст. статьи 205 УК РФ. Санкции по этой статье предусматривают от двенадцати до двадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

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Суд удовлетворил ходатайства следствия и принял решение заключить обвиняемых под стражу на срок два месяца, до 21 ноября 2024 года. Они будут содержаться в следственном изоляторе. В отношении молодых людей продолжается расследование.

Ранее в Омске осудили иностранца, который публиковал у себя на страницах в соцсетях видео с призывами к насилию.

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