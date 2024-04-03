Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Житель Омской области пойдет под суд за толчки полицейского в патрульной машине

На жителя Омской области завели дело за толчки полицейского в патрульной машине

3 апреля 2024, 13:54
Фото: 1MI

Житель Омской области пойдет под суд за толчки полицейского в патрульной машине

Пьяный житель Таврического района не сдержал агрессии в отношении сотрудника УМВД, теперь его делом занимается следственный комитет.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Таврического района. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Следствие предварительно установило, что мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде, по этой причине его остановили полицейские. В патрульной машине он начал толкать сотрудника УМВД, так как был не согласен с привлечением к административной ответственности.

Сейчас по этому факту проходит проверка, следователи устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Будет суд. Вахтовик из Омска набросился с кулаками на полицейского в Новом Уренгое
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Следственный комитет#Подозреваемый#Нападение#Новости#Насилие#Следствие#Насильственные действия#Анастасия Баянова#Региональный следственный комитет#Нападение на полицейского
Подпишитесь
«Регулярка» — на четверку, за плей-офф — «неуд»: в «Авангарде» подвели итоги сезона
Сегодня, 08:24
Без должного опыта. Для вырубки и обрезки деревьев у омских школ нашли подрядчика
Сегодня, 06:55
Время переобуваться. Сколько стоит шиномонтаж в Омске
Сегодня, 02:53
Омские силовики заинтересовались скандальным строительством нового ЖК на Пригородной
Сегодня, 02:53
Темури Латария уволил Димитрия Галаванова из «Компура»
Сегодня, 07:12
Успеть до конца года. Проблемную школу в Исилькуле за 590 млн достроит «Арт Ремстрой»
Сегодня, 03:57
"