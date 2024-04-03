На жителя Омской области завели дело за толчки полицейского в патрульной машине

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Таврического района. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Следствие предварительно установило, что мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде, по этой причине его остановили полицейские. В патрульной машине он начал толкать сотрудника УМВД, так как был не согласен с привлечением к административной ответственности.
Сейчас по этому факту проходит проверка, следователи устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.