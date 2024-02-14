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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Стало известно, по каким адресам в Омске скоро отключат воду

Омичей ждет очередное отключение воды. Рассказываем, когда и по каким адресам

14 февраля 2024, 10:55
Фото: Росводоканал Омск

Стало известно, по каким адресам в Омске скоро отключат воду

О ремонтных работах на водопроводе в поселке Степной предупредили в пресс-службе омского водоканала.

Работы будут проводиться на следующей неделе, 21 февраля. Их выполнят сотрудники омского водоканала.

Так, из-за ремонта водопровода в поселке Степной воды не будет в ряде домов по улице 40 лет Ракетных войск: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 19 и 22. Также отключение затронет некоторые СНТ, среди них: садовое товарищество имени Левина, Степные зори и Керамик-3. Кроме того, без воды окажется водоразборная колонка по адресу улица Смоленская, 5, и воинская часть 489.

Все эти строения останутся без воды с 11:00 до 24:00. Водоканал просит жителей запастись ей заранее и с пониманием отнестись к работе.

Напомним, что массовое отключение водоснабжения ожидает омичей 20 февраля. Из-за ремонта водопровода на улице Богдана Хмельницкого без

Через неделю в Омске случится масштабное отключение холодной воды. Адреса
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#Омск#Омская область#Отключение воды#Новости#Отключение#Отключение отопления#Анастасия Баянова
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