Омичей ждет очередное отключение воды. Рассказываем, когда и по каким адресам

Так, из-за ремонта водопровода в поселке Степной воды не будет в ряде домов по улице 40 лет Ракетных войск: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 19 и 22. Также отключение затронет некоторые СНТ, среди них: садовое товарищество имени Левина, Степные зори и Керамик-3. Кроме того, без воды окажется водоразборная колонка по адресу улица Смоленская, 5, и воинская часть 489.