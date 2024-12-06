Сегодня в Омске: заледеневшие дороги, отключение отопления и нашествие тараканов

Омичи пожаловались на обилие тараканов в Городской клинической больнице им. Кабанова. По словам пациентов, насекомые заполонили учреждение и не дают покоя даже днем. На жалобу отреагировали в министерстве здравоохранения Омской области, сообщив лишь, что о тараканах нужно говорить завотделением или старшей медсестре.