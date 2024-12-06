Сегодня в Омске: заледеневшие дороги, отключение отопления и нашествие тараканов

Posted 6 декабря, 14:35
Published 6 декабря, 14:35
Modified 6 декабря, 14:39
Updated 6 декабря, 14:39
Новость №1. Омичей просят быть внимательными на дорогах, превратившихся в «каток»
Сегодня на омских дорогах из-за похолодания образовался гололед, который будет сохраняться еще несколько дней. Об опасном явлении жителей региона предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции и попросили быть внимательными во время движения, соблюдать безопасную дистанцию и избегать излишних маневров.
Новость №2. В омской больнице во время похолодания пропало отопление
Сегодня Омскую областную клиническую больницу отключили от отопления. Сообщалось, что на ТЭЦ-5 произошла авария. Однако в ТГК-11 корреспонденту Города55 рассказали, что ТЭЦ-5 работает штатно, а «Омск РТС» «Тепловая компания» контролируют тепловые и гидравлические режимы.
Новость №3. Омскую больницу им. Кабанова заполонили тараканы
Омичи пожаловались на обилие тараканов в Городской клинической больнице им. Кабанова. По словам пациентов, насекомые заполонили учреждение и не дают покоя даже днем. На жалобу отреагировали в министерстве здравоохранения Омской области, сообщив лишь, что о тараканах нужно говорить завотделением или старшей медсестре.