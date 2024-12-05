Сегодня в Омске: отключение отопления, магнитные бури и итоги транспортной реформы

Posted 5 декабря, 14:39
Published 5 декабря, 14:39
Modified 5 декабря, 14:43
Updated 5 декабря, 14:43
Новость №1. Омичка пожаловалась на холод в доме из-за утечки на теплосетях в Нефтяниках
Сегодня частный дом по адресу переулок Строителей, 15, внезапно остался без отопления. Жительница постройки рассказала, что на подаче отопления не было давления, так как на улице Магистральная, 19, возникла утечка. С похожей проблемой омичка сталкивалась и ранее. В «Тепловой компании» в ответ на обращение пообещали обследовать участок и принять необходимые меры.
Новость №2. Омичей снова ждут магнитные бури
По данным экспертов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, с 10 по 14 декабря магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Потом она станет спокойной, а 19 декабря снова подвергнется геомагнитным колебаниям.
Новость №3. Как изменился омский пассажирский транспорт после транспортной реформы 2023 года
Летом прошлого года с центральных улиц Омска решили убрать маршрутки, оставив только автобусы большого и среднего классов. Тогда омичи в недовольством и непониманием встретили это нововведение. Но что происходит сейчас? Как транспортная реформа перевернула жизнь пассажиров? К каким выводам пришли в департаменте транспорта? — ответы на эти и многие другие вопросы в материале Города55.