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Posted 5 декабря, 14:39

Published 5 декабря, 14:39

Modified 5 декабря, 14:43

Updated 5 декабря, 14:43

Иллюстрация

Сегодня в Омске: отключение отопления, магнитные бури и итоги транспортной реформы

5 декабря 2024, 14:39
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичка пожаловалась на холод в доме из-за утечки на теплосетях в Нефтяниках

Сегодня частный дом по адресу переулок Строителей, 15, внезапно остался без отопления. Жительница постройки рассказала, что на подаче отопления не было давления, так как на улице Магистральная, 19, возникла утечка. С похожей проблемой омичка сталкивалась и ранее. В «Тепловой компании» в ответ на обращение пообещали обследовать участок и принять необходимые меры.

«Тыркают друг друга»: омичи в декабре замерзают в домах из-за утечки на теплосетях
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Новость №2. Омичей снова ждут магнитные бури

По данным экспертов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, с 10 по 14 декабря магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Потом она станет спокойной, а 19 декабря снова подвергнется геомагнитным колебаниям.

Солнце набирает силу: когда магнитные бури обрушатся на нас в декабре
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Новость №3. Как изменился омский пассажирский транспорт после транспортной реформы 2023 года

Летом прошлого года с центральных улиц Омска решили убрать маршрутки, оставив только автобусы большого и среднего классов. Тогда омичи в недовольством и непониманием встретили это нововведение. Но что происходит сейчас? Как транспортная реформа перевернула жизнь пассажиров? К каким выводам пришли в департаменте транспорта? — ответы на эти и многие другие вопросы в материале Города55.

Автобусы против маршруток: как транспортная реформа перевернула жизнь омичей
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