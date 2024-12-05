Сегодня в Омске: отключение отопления, магнитные бури и итоги транспортной реформы

Летом прошлого года с центральных улиц Омска решили убрать маршрутки, оставив только автобусы большого и среднего классов. Тогда омичи в недовольством и непониманием встретили это нововведение. Но что происходит сейчас? Как транспортная реформа перевернула жизнь пассажиров? К каким выводам пришли в департаменте транспорта? — ответы на эти и многие другие вопросы в материале Города55.