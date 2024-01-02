Никому нет дела. Жители дома в омских Нефтяниках пожаловались на условия проживания

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В редакцию Города55 обратилась местная жительница. Она рассказала, что на проблемы жильцов дома никто не реагирует, нет дела даже администрации, люди здесь мерзнут и бояться лишний раз выйти в магазин.
«По ул. 50 лет Профсоюзов, 81, не было ни одного дня отопления и до сих пор нет. На улице зима. Люди мерзнут, никаких мер не принимается, все ушли праздновать Новый год. Людям ничего не объясняют, куда только не обращались, никаких сдвигов. Там проживают (выживают) старики и семьи с детьми. Даже выйти в магазин, опасно для жизни. В подъезде стоит туман, лестницы обледенение. Страшно. Подвал парит, все стоит в воде», — поделилась омичка.
Кроме того, она отметила, что жильцы неоднократно пытались решить проблему с помощью обращений в мэрию, однако к успеху это не привело.
«Просим помощи. Мэрии нет никакого дела. Звоним в администрацию, а мы не в курсе. Если они не в курсе, тогда что можно говорить. Звоним по отоплению, там ничего внятного не говорят», — добавила женщина.
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