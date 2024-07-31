Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию

В настоящее время к сетям «Омск РТС» подключены 4 тысячи домов, из них чуть больше 20% готовы к осенне-зимнему периоду. Получается, что к новому отопительному сезону Омск пока что не готов. Ранее Город55 писал о том, что на подготовку к нему запланировано 4,5 миллиардов рублей.