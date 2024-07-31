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Posted Сегодня, 02:43

Published Сегодня, 02:43

Modified Сегодня, 02:45

Updated Сегодня, 02:45

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Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию

31 июля 2024, 02:43
Фото: gorod55.ru
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Омичам рассказали, как узнать о готовности своего дома к отопительному сезону

Жители Омска могут самостоятельно узнать о плановых отключениях тепла на сайте. Пока что к новому отопительному сезону готовы только 830 из 4000 домов, которые пользуются сетями «Омск РТС» в городе.

На сайте «Омск РТС» стал доступен новый онлайн-сервис «Подготовка дома к осенне-зимнему периоду». Там можно ввести свой адрес и узнать, готов ли к отопительному периоду. Данные ежедневно обновляются.

Новый сервис по проверке готовности дома к отопительному сезонуНовый сервис по проверке готовности дома к отопительному сезону
Новый сервис по проверке готовности дома к отопительному сезону
Фото: Скриншот сайта «Омск РТС»

Также на сайте можно узнать о плановых отключениях горячей воды, воспользовавшись сервисом «Перечень отключений».

В настоящее время к сетям «Омск РТС» подключены 4 тысячи домов, из них чуть больше 20% готовы к осенне-зимнему периоду. Получается, что к новому отопительному сезону Омск пока что не готов. Ранее Город55 писал о том, что на подготовку к нему запланировано 4,5 миллиардов рублей.

Виталий Хоценко: на новый отопительный сезон в Омской области выделили 4,5 млрд
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#Общество#Омск#Отопление#Отопительный сезон#Многоквартирный дом#Новости#Омск РТС#Отключение отопления
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