Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию

Posted Сегодня, 02:43
Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 02:45
На сайте «Омск РТС» стал доступен новый онлайн-сервис «Подготовка дома к осенне-зимнему периоду». Там можно ввести свой адрес и узнать, готов ли к отопительному периоду. Данные ежедневно обновляются.
Также на сайте можно узнать о плановых отключениях горячей воды, воспользовавшись сервисом «Перечень отключений».
В настоящее время к сетям «Омск РТС» подключены 4 тысячи домов, из них чуть больше 20% готовы к осенне-зимнему периоду. Получается, что к новому отопительному сезону Омск пока что не готов. Ранее Город55 писал о том, что на подготовку к нему запланировано 4,5 миллиардов рублей.