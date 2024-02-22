Пожар в монастыре, очередные проблемы с ТЭЦ и километровые пробки. Омск сегодня

В преддверии праздника и дополнительного выходного дня омские дороги погрязли в километровых пробках. Тяжелее всего ситуация обстояла, традиционно, на центральных магистралях: Иртышской набережной, улице Маршала Жукова и Красном пути. Также пробки настигли улицы Пушкина, Масленникова, 10 лет Октября и проспект Карла Маркса. Также из-за ДТП пробка возникла на проспекте Королева и улице Заозерной в Нефтяниках, по этой же причине движение было затруднено на улицах 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской и бульваре Архитекторов на Левом берегу.