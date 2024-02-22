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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

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Пожар в монастыре, очередные проблемы с ТЭЦ и километровые пробки. Омск сегодня

22 февраля 2024, 14:25
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омском селе загорелась трапезная в Свято-Серафимовском монастыре

Сегодня ночью в Марьяновском районе снова произошел пожар. На этот раз загорелся Свято-Серафимовский женский монастырь. К моменту приезда пожарных, трапезная монастыря была поглощена огнем, площадь пожара составила 450 квадратных метров. На месте происшествия работали дознаватели МЧС и прокурор Марьяновского района, сейчас причина возгорания выясняется. Напомним, что несколько дней назад в Марьяновке загорелся храм. Деревянная церковь сгорела полностью, огонь тушили до самого утра.

Еще один на этой неделе. В Омской области загорелся женский монастырь
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Новость №2. В Омске в 30-градусный мороз на ТЭЦ-5 вышел из строя энергокотел

Во время аномальных холодов омичи снова столкнулись с перебоями отопления. В редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на холодные батареи в квартирах. Температура в домах жителей Чкаловского поселка начала снижаться с вечера 21 февраля. В «Омск РТС» возникновение неполадок объяснили тем, что вчера на ТЭЦ-5 остановился котлоагрегат, но температурного режима хватает для отопления, снижение температуры было незначительным.

Начинаем ждать коллапса: на омской ТЭЦ-5 во время морозов снова вышел из строя котел
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Новость №3. Вечером четверга на омских дорогах образовались километровые заторы

В преддверии праздника и дополнительного выходного дня омские дороги погрязли в километровых пробках. Тяжелее всего ситуация обстояла, традиционно, на центральных магистралях: Иртышской набережной, улице Маршала Жукова и Красном пути. Также пробки настигли улицы Пушкина, Масленникова, 10 лет Октября и проспект Карла Маркса. Также из-за ДТП пробка возникла на проспекте Королева и улице Заозерной в Нефтяниках, по этой же причине движение было затруднено на улицах 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской и бульваре Архитекторов на Левом берегу.

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