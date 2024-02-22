Пожар в монастыре, очередные проблемы с ТЭЦ и километровые пробки. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Новость №1. В омском селе загорелась трапезная в Свято-Серафимовском монастыре
Сегодня ночью в Марьяновском районе снова произошел пожар. На этот раз загорелся Свято-Серафимовский женский монастырь. К моменту приезда пожарных, трапезная монастыря была поглощена огнем, площадь пожара составила 450 квадратных метров. На месте происшествия работали дознаватели МЧС и прокурор Марьяновского района, сейчас причина возгорания выясняется. Напомним, что несколько дней назад в Марьяновке загорелся храм. Деревянная церковь сгорела полностью, огонь тушили до самого утра.
Новость №2. В Омске в 30-градусный мороз на ТЭЦ-5 вышел из строя энергокотел
Во время аномальных холодов омичи снова столкнулись с перебоями отопления. В редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на холодные батареи в квартирах. Температура в домах жителей Чкаловского поселка начала снижаться с вечера 21 февраля. В «Омск РТС» возникновение неполадок объяснили тем, что вчера на ТЭЦ-5 остановился котлоагрегат, но температурного режима хватает для отопления, снижение температуры было незначительным.
Новость №3. Вечером четверга на омских дорогах образовались километровые заторы
В преддверии праздника и дополнительного выходного дня омские дороги погрязли в километровых пробках. Тяжелее всего ситуация обстояла, традиционно, на центральных магистралях: Иртышской набережной, улице Маршала Жукова и Красном пути. Также пробки настигли улицы Пушкина, Масленникова, 10 лет Октября и проспект Карла Маркса. Также из-за ДТП пробка возникла на проспекте Королева и улице Заозерной в Нефтяниках, по этой же причине движение было затруднено на улицах 70 лет Октября, Конева, 3-й Енисейской и бульваре Архитекторов на Левом берегу.