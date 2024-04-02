Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Иллюстрация

Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году

2 апреля 2024, 04:44
Фото: 1MI
Иллюстрация
В материале Города55 разбираемся, когда в этом году стоит ожидать отключения отопления в Омске и какой должна быть температура, чтобы приняли решение по отключению.

Ежегодно, как только за окном устанавливается плюсовая температура (3 и 4 апреля, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +10…+14 градусов), омичей терзает главный вопрос — когда батареи в домах станут холодными. Тем не менее, как сообщили Городу55 в пресс-службе администрации Омска, отопительный сезон завершится только когда в регионе установится устойчивая положительная температура с дальнейшим благоприятным прогнозом.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Обь-Иртышское УГМС

Какая должна быть температура воздуха для отключения отопления

Окончание отопительного сезона и следовательно выключение отопления в квартирах сегодня зависит от погодных условий. Если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится выше +8 градусов и по прогнозу не ожидается дальнейшее ее понижение, муниципалитет принимает решение об отключении отопления. Соответствующее постановление должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.

«Нормативы определены постановлением правительства №354. Отопительный сезон заканчивается при установлении в регионе устойчивых положительных температур с дальнейшим благоприятным прогнозом», — пояснили Городу55 в омской мэрии.

Выключать отопление в Омске, когда соответствующее распоряжение примут, будут в следующем порядке: сначала на промышленных предприятиях, затем в жилых домах и в последнюю очередь в социальных учреждениях (детских садах, школах, больницах и поликлиниках).

В Омске, согласно долгосрочным прогнозам, ожидается еще две волны похолодания в ближайший месяц: 7 апреля — до -3 градусов и 15 апреля — до нуля.

Погода 7 апреляПогода 7 апреля
Погода 15 апреляПогода 15 апреля
Погода 7 апреля
Фото: Скриншот портала Вентускай

В прошлые годы окончание отопительного сезона приходилось на конец апреля — начало мая. В 2023 году отопительный период завершился 3 мая, в 2022-м — 27 апреля, в 2021-м — 4 мая, в 2020-м — 21 апреля. Одно из самых поздних отключений произошло в 2018 году из-за холодной погоды, тогда тепло в домах официально начали отключать только 21 мая.

Можно ли выключить отопление в квартирах Омска раньше

Существуют ситуации, когда жильцы могут досрочно завершить отопительный сезон в своем доме. Если дом оснащен собственной автономной котельной, то сделать это будет довольно просто. В случае, когда дом подключен к центральному отоплению, досрочное отключение тепла возможно только после выполнения ряда бюрократических мероприятий:

  • Проведение собрания жильцов для получения согласия на прекращение теплоподачи из централизованной сети;
  • Отправление заявки об остановке отопления в УК, которая обслуживает дом, либо председателю ТСЖ;
  • Подача УК письменной заявки на отключение предприятию, которое осуществляет теплоснабжение.

Отметим, что при подключении дома к центральному отоплению стоит с осторожностью принимать решение о досрочном завершении отопительного сезона. Если на улице вдруг резко похолодает, возобновить подачу тепла быстро уже не получится.

После завершения отопительного сезона приступают к ремонту тепловых сетейПосле завершения отопительного сезона приступают к ремонту тепловых сетей
После завершения отопительного сезона приступают к ремонту тепловых сетей
Фото: 1MI

Можно ли включить отопление, если на улице похолодает

Не только весной, но и летом не исключены ситуации, когда погодные условия ухудшаются и снова наступают холода. Омичам, конечно, хотелось бы, чтобы в домах снова включили отопление, но сделать это не так просто. С окончанием отопительного периода на теплотрассах и источниках теплоснабжения стартуют ремонтные работы, поэтому подать тепло в дома иногда просто технически невозможно.

Тем не менее, прецеденты, когда после отключения отопление включали повторно есть. Так произошло в Москве в 2017 году: тепло отключили 1 мая, но затем снова экстренно подали его в дома и продлили сезон до 18 мая. Но это скорее исключение из правил.

Какая температура должна быть в квартире

В заключении напомним, какой должна быть минимальная температура во время отопительного сезона:

  • В квартире — не ниже +18 градусов, в угловых комнатах — +20;
  • В детском саду: в спальнях — +18, в спортзале — +17, душевых — +25, в столовой и помещениях для занятий — +18;
  • В школе: в основных помещениях — +18 — +24, в спортзале — +17 — +20;
  • На рабочем месте в зависимости от вида нагрузки от +16 — +18 градусов до +22 — +24.
Стабильный плюс и мощные перепады. Синоптики предупредили омичей о капризной погоде
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Отопление#Отопительный сезон#Многоквартирный дом#Новости#Температура#Отключение отопления#Юлия Истомина#Обь-Иртышское УГМС#Все материалы авторов#Батареи
Подпишитесь
Приедут с проверкой. Причал в омском поселке Просторный строят на землях минобороны
Вчера, 07:31
16 место из 16. Омск официально назвали неблагоприятным для проживания
Сегодня, 07:25
«Полюбуйтесь на парочку». Кенгуру из Большереченского зоопарка переедут в новый дом
Сегодня, 04:48
«Воткнули нож в спину»: Кравец заявил о предательстве «Авангарда»
Сегодня, 06:20
Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета
Вчера, 09:30
"