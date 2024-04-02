Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году

Не только весной, но и летом не исключены ситуации, когда погодные условия ухудшаются и снова наступают холода. Омичам, конечно, хотелось бы, чтобы в домах снова включили отопление, но сделать это не так просто. С окончанием отопительного периода на теплотрассах и источниках теплоснабжения стартуют ремонтные работы, поэтому подать тепло в дома иногда просто технически невозможно.