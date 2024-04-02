Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
Ежегодно, как только за окном устанавливается плюсовая температура (3 и 4 апреля, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +10…+14 градусов), омичей терзает главный вопрос — когда батареи в домах станут холодными. Тем не менее, как сообщили Городу55 в пресс-службе администрации Омска, отопительный сезон завершится только когда в регионе установится устойчивая положительная температура с дальнейшим благоприятным прогнозом.
Окончание отопительного сезона и следовательно выключение отопления в квартирах сегодня зависит от погодных условий. Если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится выше +8 градусов и по прогнозу не ожидается дальнейшее ее понижение, муниципалитет принимает решение об отключении отопления. Соответствующее постановление должен подписать мэр Омска Сергей Шелест.
«Нормативы определены постановлением правительства №354. Отопительный сезон заканчивается при установлении в регионе устойчивых положительных температур с дальнейшим благоприятным прогнозом», — пояснили Городу55 в омской мэрии.
Выключать отопление в Омске, когда соответствующее распоряжение примут, будут в следующем порядке: сначала на промышленных предприятиях, затем в жилых домах и в последнюю очередь в социальных учреждениях (детских садах, школах, больницах и поликлиниках).
В Омске, согласно долгосрочным прогнозам, ожидается еще две волны похолодания в ближайший месяц: 7 апреля — до -3 градусов и 15 апреля — до нуля.
В прошлые годы окончание отопительного сезона приходилось на конец апреля — начало мая. В 2023 году отопительный период завершился 3 мая, в 2022-м — 27 апреля, в 2021-м — 4 мая, в 2020-м — 21 апреля. Одно из самых поздних отключений произошло в 2018 году из-за холодной погоды, тогда тепло в домах официально начали отключать только 21 мая.
Существуют ситуации, когда жильцы могут досрочно завершить отопительный сезон в своем доме. Если дом оснащен собственной автономной котельной, то сделать это будет довольно просто. В случае, когда дом подключен к центральному отоплению, досрочное отключение тепла возможно только после выполнения ряда бюрократических мероприятий:
Отметим, что при подключении дома к центральному отоплению стоит с осторожностью принимать решение о досрочном завершении отопительного сезона. Если на улице вдруг резко похолодает, возобновить подачу тепла быстро уже не получится.
Не только весной, но и летом не исключены ситуации, когда погодные условия ухудшаются и снова наступают холода. Омичам, конечно, хотелось бы, чтобы в домах снова включили отопление, но сделать это не так просто. С окончанием отопительного периода на теплотрассах и источниках теплоснабжения стартуют ремонтные работы, поэтому подать тепло в дома иногда просто технически невозможно.
Тем не менее, прецеденты, когда после отключения отопление включали повторно есть. Так произошло в Москве в 2017 году: тепло отключили 1 мая, но затем снова экстренно подали его в дома и продлили сезон до 18 мая. Но это скорее исключение из правил.
В заключении напомним, какой должна быть минимальная температура во время отопительного сезона: