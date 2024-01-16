Председатель Госдумы призвал взять на контроль ситуацию с теплоснабжением в регионах

Председатель добавил, что признает недоработки и со стороны Госдумы, но считает, что за ситуацией нужен не только муниципальный и региональный контроль, но и парламентский. Кроме того, Володин предложил создать в Госдуме рабочую группу для решения проблем в отросли ЖКХ, ее возглавит зампредседателя думы Алексей Гордеев, войдут в нее представители профильных комитетов.