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Председатель Госдумы Володин призвал контролировать ситуацию с теплом в регионах

Председатель Госдумы призвал взять на контроль ситуацию с теплоснабжением в регионах

16 января 2024, 13:42
Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Володин призвал контролировать ситуацию с теплом в регионах

По словам Вячеслава Володина, этому вопросу необходим не только муниципальный и региональный контроль, но и парламентский.

Такую мысль председатель Госдумы высказал на первом пленарном заседании весенней сессии. Володин напомнил, что жалобы на ситуацию с отоплением в регионах приходят постоянно, многие также говорят о неэффективной работе коммунальных служб и структур, ответственных за тепло в домах граждан.

«Давайте мы этот вопрос возьмем на контроль, потому что надо признать: состояние генерирующих мощностей ТЭЦ, ГРЭС не всегда находится на должном уровне. Те, кто приватизировал этим мощности в 90-е годы, прибыль получают, но не думают о том, что необходима модернизация генерирующих мощностей. Надо содержать их в надлежащем состоянии», — передает слова Вячеслава Володина официальный сайт Госдумы.

Председатель добавил, что признает недоработки и со стороны Госдумы, но считает, что за ситуацией нужен не только муниципальный и региональный контроль, но и парламентский. Кроме того, Володин предложил создать в Госдуме рабочую группу для решения проблем в отросли ЖКХ, ее возглавит зампредседателя думы Алексей Гордеев, войдут в нее представители профильных комитетов.

«Аварии в регионах должны были побудить министра, заместителя уже давно внести предложения в Государственную Думу, профильный комитет. Их нет. Поэтому, если только мы с себя не начнем, если только министерство не будет ответственно в решении этого вопроса, дальше будут рваться сети и дальше будут выходить из строя котлы», — добавил председатель.
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#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Отопление#Отопительный сезон#Теплосети#Новости#Тепло#Отключение отопления#Анастасия Баянова
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