Председатель Госдумы призвал взять на контроль ситуацию с теплоснабжением в регионах

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Такую мысль председатель Госдумы высказал на первом пленарном заседании весенней сессии. Володин напомнил, что жалобы на ситуацию с отоплением в регионах приходят постоянно, многие также говорят о неэффективной работе коммунальных служб и структур, ответственных за тепло в домах граждан.
«Давайте мы этот вопрос возьмем на контроль, потому что надо признать: состояние генерирующих мощностей ТЭЦ, ГРЭС не всегда находится на должном уровне. Те, кто приватизировал этим мощности в 90-е годы, прибыль получают, но не думают о том, что необходима модернизация генерирующих мощностей. Надо содержать их в надлежащем состоянии», — передает слова Вячеслава Володина официальный сайт Госдумы.
Председатель добавил, что признает недоработки и со стороны Госдумы, но считает, что за ситуацией нужен не только муниципальный и региональный контроль, но и парламентский. Кроме того, Володин предложил создать в Госдуме рабочую группу для решения проблем в отросли ЖКХ, ее возглавит зампредседателя думы Алексей Гордеев, войдут в нее представители профильных комитетов.
«Аварии в регионах должны были побудить министра, заместителя уже давно внести предложения в Государственную Думу, профильный комитет. Их нет. Поэтому, если только мы с себя не начнем, если только министерство не будет ответственно в решении этого вопроса, дальше будут рваться сети и дальше будут выходить из строя котлы», — добавил председатель.