Жители пятиэтажки в Нефтяниках остались без воды и отопления из-за ремонта труб

Posted 19 октября, 10:40
Published 19 октября, 10:40
Modified 19 октября, 10:43
Updated 19 октября, 10:43
Омичи, живущие в доме №56 по проспекту Мира, рассказали о раскопках теплосетей, из-за которых в квартирах нет отопления и горячей воды. По словам одного из местных жителей, проблема с трубами существует уже как минимум год, и почему ее не решили раньше — неизвестно.
«Проблема была известна еще прошлой осенью (пиццерию Кантанелло в подвале постоянно топило), по какой причине устранение не было выполнено в летний период — загадка, которая не дает мне покоя. И теперь 18.10.2024 после дня раскопок, персонал ТК в 17:00 собрались и уехали всем составом, оставив два многоквартирных дома без ГВС и отопления», — рассказал омич в паблике «Аварийный Омск».
На жалобу ответили в городской администрации, заверив, что сегодня все работы на участке завершатся. Их выполнят сотрудники «Тепловой компании».
Напомним, что несколько дней назад здесь затопило помещение пиццерии «Кантанелло». Сотрудники не успевали вытирать пол, жидкость просачивалась почти во все помещения. В заведении рассказали, что такая ситуация начала происходить после подачи отопления.