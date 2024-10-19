Жители пятиэтажки в Нефтяниках остались без воды и отопления из-за ремонта труб

Омичи, живущие в доме №56 по проспекту Мира, рассказали о раскопках теплосетей, из-за которых в квартирах нет отопления и горячей воды. По словам одного из местных жителей, проблема с трубами существует уже как минимум год, и почему ее не решили раньше — неизвестно.