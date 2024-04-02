Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Новость №1. Стало известно, когда в Омской области начнут отключать отопление
В Омске отопительный сезон, традиционно, завершается с приходом стабильной «плюсовой» температуры с дальнейшим благоприятным прогнозом. Первым делом тепло пропадет на промышленных предприятиях, затем в жилых домах и только потом в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. В Омске, согласно долгосрочным прогнозам, ожидается еще две волны похолодания: 7 апреля — до -3 градусов и 15 апреля — до нуля, значит, в ближайшее время отключения отопления точно не будет.
Новость №2. Экс-тренер омского «Авангарда» высказался о своем увольнении
Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал свою отставку. По его словам, такое решение ощущается, как «нож в спину». Кравец признался, что его хотели уволить еще в прошлом плей-офф, также в середине серии, однако этого не позволил генеральный менеджер Рашид Хабибулин. Тренер также назвал обидным, что его труд в команде так быстро обесценили, но, при этом, продолжили играть по его наработкам.
Новость №3. Омск оказался в самом конце рейтинга по качеству городской среды
Министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало рейтинг регионов по качеству городской среды. Минимальным показателем для признания города благоприятным считается 196 баллов, Омск же набрал лишь 161 балл. Всего в рейтинге было представлено 1117 городов, которые были разделены по группам в зависимости от численности населения. Самым благоприятным для проживания городом стала Москва.