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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

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Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня

2 апреля 2024, 14:18
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, когда в Омской области начнут отключать отопление

В Омске отопительный сезон, традиционно, завершается с приходом стабильной «плюсовой» температуры с дальнейшим благоприятным прогнозом. Первым делом тепло пропадет на промышленных предприятиях, затем в жилых домах и только потом в детских садах, школах, больницах и поликлиниках. В Омске, согласно долгосрочным прогнозам, ожидается еще две волны похолодания: 7 апреля — до -3 градусов и 15 апреля — до нуля, значит, в ближайшее время отключения отопления точно не будет.

Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году
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Новость №2. Экс-тренер омского «Авангарда» высказался о своем увольнении

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал свою отставку. По его словам, такое решение ощущается, как «нож в спину». Кравец признался, что его хотели уволить еще в прошлом плей-офф, также в середине серии, однако этого не позволил генеральный менеджер Рашид Хабибулин. Тренер также назвал обидным, что его труд в команде так быстро обесценили, но, при этом, продолжили играть по его наработкам.

«Воткнули нож в спину»: Кравец заявил о предательстве «Авангарда»
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Новость №3. Омск оказался в самом конце рейтинга по качеству городской среды

Министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало рейтинг регионов по качеству городской среды. Минимальным показателем для признания города благоприятным считается 196 баллов, Омск же набрал лишь 161 балл. Всего в рейтинге было представлено 1117 городов, которые были разделены по группам в зависимости от численности населения. Самым благоприятным для проживания городом стала Москва.

16 место из 16. Омск официально назвали неблагоприятным для проживания
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Ждем стабильного плюса. Когда в домах Омска отключат отопление в 2024 году
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