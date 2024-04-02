Вопрос отопления, предательство Кравца и качество городской среды. Омск сегодня

Бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал свою отставку. По его словам, такое решение ощущается, как «нож в спину». Кравец признался, что его хотели уволить еще в прошлом плей-офф, также в середине серии, однако этого не позволил генеральный менеджер Рашид Хабибулин. Тренер также назвал обидным, что его труд в команде так быстро обесценили, но, при этом, продолжили играть по его наработкам.