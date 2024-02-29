Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

иллюстрация

«Может, совесть проснется». Омские сельчане неделю живут без воды и отопления

29 февраля 2024, 08:27
Фото: Город55
иллюстрация

Жители омского поселка рассказали об отключении воды и отопления

Сельчане не могут ни помыться, ни напоить скот, а обращения в различные инстанции не приносят пользы.

В телеграм-канале «Омск Live» появилась жалоба от жителей Омского района. Они рассказали о проблеме, возникшей в поселке Пятилетка. По словам сельчан, они уже не знают, куда звонить и куда обращаться. Дело в том, что жители поселка всю последнюю неделю сидят без воды.

Еще в домах останавливаются котлы отопления, поскольку не получается подать давление для должного теплоснабжения, пишут жители Омского района. На протяжении семи дней они не моются, не стираются, а у кого-то есть также домашний скот, который просит воды. Разумеется, в поселке немало семей с детьми, за которыми требуется уход.

«Может, здесь увидят и совесть проснется у наших властей!» — пишет автор в социальных сетях.

Тем временем в областном центре мучаются жители девятиэтажки. Они рассказали Городу55, что в их доме на Пригородной, 23/2 затопило подвал. Причем это не первая коммунальная авария с участием фекалий. Воду откачивали в этом же месяце, но очевидно проблема не решена.

«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Жалобы#Отключение воды#Новости#Отключение отопления#Коммунальная авария#Алина Ясинская
Подпишитесь
В Омске объяснили затянувшееся строительство крематория на 3-й Казахстанской
Сегодня, 08:11
«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал
Вчера, 06:47
Вылеты почти каждый день. В Омске вернули прямой авиарейс в Турцию
Сегодня, 02:48
Спасли одну из ста. В дачном поселке под Омском нашли десятки мертвых косуль
Сегодня, 04:19
Зарплаты до 50 тысяч. В омском министерстве образования открыли новые вакансии
Сегодня, 04:37
И опять запах тухлых яиц. Омичи целые сутки дышали опасным газом
Сегодня, 04:48