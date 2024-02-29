«Может, совесть проснется». Омские сельчане неделю живут без воды и отопления

В телеграм-канале «Омск Live» появилась жалоба от жителей Омского района. Они рассказали о проблеме, возникшей в поселке Пятилетка. По словам сельчан, они уже не знают, куда звонить и куда обращаться. Дело в том, что жители поселка всю последнюю неделю сидят без воды.