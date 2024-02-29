«Может, совесть проснется». Омские сельчане неделю живут без воды и отопления

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В телеграм-канале «Омск Live» появилась жалоба от жителей Омского района. Они рассказали о проблеме, возникшей в поселке Пятилетка. По словам сельчан, они уже не знают, куда звонить и куда обращаться. Дело в том, что жители поселка всю последнюю неделю сидят без воды.
Еще в домах останавливаются котлы отопления, поскольку не получается подать давление для должного теплоснабжения, пишут жители Омского района. На протяжении семи дней они не моются, не стираются, а у кого-то есть также домашний скот, который просит воды. Разумеется, в поселке немало семей с детьми, за которыми требуется уход.
«Может, здесь увидят и совесть проснется у наших властей!» — пишет автор в социальных сетях.
Тем временем в областном центре мучаются жители девятиэтажки. Они рассказали Городу55, что в их доме на Пригородной, 23/2 затопило подвал. Причем это не первая коммунальная авария с участием фекалий. Воду откачивали в этом же месяце, но очевидно проблема не решена.