gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 09:31

Published 18 декабря, 09:31

Modified 18 декабря, 09:52

Updated 18 декабря, 09:52

В Омске затопило дворы элитного микрорайона «Старгород»

Улицы элитного омского микрорайона «Старгород» превратились в реку

18 декабря 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Омске затопило дворы элитного микрорайона «Старгород»

Жители остались без отопления.

Омичи, проживающие в микрорайоне «Старгород», пожаловались на крупную коммунальную аварию. По словам местных жителей, из-за порыва на теплотрассе дворы заливает кипятком, уже несколько дней от теплоснабжения отключены 14 жилых домов, садик и школа.

«Ремонтные работы велись весь день 17 декабря, вечером закончили, ремонтники уехали и оставили реку», — рассказали омичи.

В социальных сетях другие жители поддержали жалобу.

«В микрорайоне Старгород вообще полный бардак! УК не справляется со своими обязанностями! Снег не чищен, стаи бродячих собак, но тарифы на содержание растут каждый год», — написал омич Илья.
Фото: скриншот с видео из тг-канала «Омский городской поезд»

В мэрии сообщили, что повреждение произошло на сетях ООО «Железобетон-Тех». В компании АО «Омск РТС» Городу55 добавили, что в настоящий момент повреждение устраняется силами владельца сетей.

«Собственник сетей самостоятельно отключил подачу ресурсов. В связи с неплотностью запорной арматуры находящейся на балансе ООО „Железобетон-Тех“, по их заявке отключаемый участок продублирован запорной арматурой АО „Омск РТС“, — отметили в ведомстве.

По информации компании, запуск отопления планируется провести после окончания всех работ до конца дня, добавили в городской администрации.

Напомним, что в прошлом году в этом элитном районе были другие трудности. Из-за скопления машин техника и персонал УДХБ в обозначенное время не смогли выполнить работу.

«Все проезды были заставлены автомобилями. Техника была выведена на улицу Шукшина напрасно и была перенаправлена на другие участки. В итоге — проезды не очищены из-за скопления машин, спецтехника и персонал „УДХБ“ потеряли драгоценное время на этот микрорайон», — рассказывали в мэрии.

Современный жилой комплекс в районе Старозагородной рощи, состоящий из коттеджей, таунхаусов и многоквартирных домов, появился в Омске в 2005 году, а первые жильцы заселились в него уже в 2007-м. Сейчас там живут бизнесмены, депутаты, политики и другие омичи, которые могут позволить себе элитную недвижимость.

Наступили морозы: при какой температуре можно не ходить в школу и на работу в Омске
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Снег#УК#Омск#Мэрия#Школа#Теплоснабжение#Отопление#Тарифы#Социальные сети#Бродячие собаки#Кипяток#Жилые дома#Омск РТС#Ведомство#Старгород#Порыв#Отключение отопления#Ремонтные работы#Коммунальщики#Коммунальная авария#Теплотрасса#Городская администрация#Садик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика