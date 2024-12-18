Улицы элитного омского микрорайона «Старгород» превратились в реку

Современный жилой комплекс в районе Старозагородной рощи, состоящий из коттеджей, таунхаусов и многоквартирных домов, появился в Омске в 2005 году, а первые жильцы заселились в него уже в 2007-м. Сейчас там живут бизнесмены, депутаты, политики и другие омичи, которые могут позволить себе элитную недвижимость.