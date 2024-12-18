Улицы элитного омского микрорайона «Старгород» превратились в реку

Posted 18 декабря, 09:31
Published 18 декабря, 09:31
Modified 18 декабря, 09:52
Updated 18 декабря, 09:52
Омичи, проживающие в микрорайоне «Старгород», пожаловались на крупную коммунальную аварию. По словам местных жителей, из-за порыва на теплотрассе дворы заливает кипятком, уже несколько дней от теплоснабжения отключены 14 жилых домов, садик и школа.
«Ремонтные работы велись весь день 17 декабря, вечером закончили, ремонтники уехали и оставили реку», — рассказали омичи.
В социальных сетях другие жители поддержали жалобу.
«В микрорайоне Старгород вообще полный бардак! УК не справляется со своими обязанностями! Снег не чищен, стаи бродячих собак, но тарифы на содержание растут каждый год», — написал омич Илья.
В мэрии сообщили, что повреждение произошло на сетях ООО «Железобетон-Тех». В компании АО «Омск РТС» Городу55 добавили, что в настоящий момент повреждение устраняется силами владельца сетей.
«Собственник сетей самостоятельно отключил подачу ресурсов. В связи с неплотностью запорной арматуры находящейся на балансе ООО „Железобетон-Тех“, по их заявке отключаемый участок продублирован запорной арматурой АО „Омск РТС“, — отметили в ведомстве.
По информации компании, запуск отопления планируется провести после окончания всех работ до конца дня, добавили в городской администрации.
Напомним, что в прошлом году в этом элитном районе были другие трудности. Из-за скопления машин техника и персонал УДХБ в обозначенное время не смогли выполнить работу.
«Все проезды были заставлены автомобилями. Техника была выведена на улицу Шукшина напрасно и была перенаправлена на другие участки. В итоге — проезды не очищены из-за скопления машин, спецтехника и персонал „УДХБ“ потеряли драгоценное время на этот микрорайон», — рассказывали в мэрии.
Современный жилой комплекс в районе Старозагородной рощи, состоящий из коттеджей, таунхаусов и многоквартирных домов, появился в Омске в 2005 году, а первые жильцы заселились в него уже в 2007-м. Сейчас там живут бизнесмены, депутаты, политики и другие омичи, которые могут позволить себе элитную недвижимость.