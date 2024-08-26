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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

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Где и когда отключат воду. Омичам рассказали, как посмотреть графики самостоятельно

26 августа 2024, 05:07
Фото: gorod55.ru
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Омичам рассказали, как самим отслеживать графики отключения воды и света

В администрации решили возобновить работу старого сервиса, который пришлось закрыть в 2021 году. После этого омичам приходилось узнавать такие данные своими силами, что особенно было сложно в период массового отключения воды из-за перегруженности линий.

Как рассказали в телеграм-канале «Омский форум», восстановлена работа информационной системы «Мой дом», где каждый может узнать о плановых и внеплановых отключениях всех необходимых бытовых благ в многоквартирных домах, газа и тепла, света, горячей и холодной воды.

Город уже имел опыт работы с такой системой, однако в 2021 году ее закрыли. Омичам приходилось собственными силами узнавать, где, когда и во сколько отключат свет или воду.

Тогда в администрации решили восстановить работу сервиса, и по адресу dom.admomsk.ru можно узнать все необходимое. Похожий сервис есть у омского РТС, его абоненты могут узнавать об отключениях отопления на специальном сервисе.

Когда дадут воду и отопление? Омичам рассказали, где посмотреть эту информацию
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#Кристина Антоносян#Омск#Отопление#Отопительный сезон#Водоснабжение#Новости#Вода#Холодное водоснабжение#Свет#Отключение отопления#Горячее водоснабжение
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