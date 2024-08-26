Где и когда отключат воду. Омичам рассказали, как посмотреть графики самостоятельно

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Как рассказали в телеграм-канале «Омский форум», восстановлена работа информационной системы «Мой дом», где каждый может узнать о плановых и внеплановых отключениях всех необходимых бытовых благ в многоквартирных домах, газа и тепла, света, горячей и холодной воды.
Город уже имел опыт работы с такой системой, однако в 2021 году ее закрыли. Омичам приходилось собственными силами узнавать, где, когда и во сколько отключат свет или воду.
Тогда в администрации решили восстановить работу сервиса, и по адресу dom.admomsk.ru можно узнать все необходимое. Похожий сервис есть у омского РТС, его абоненты могут узнавать об отключениях отопления на специальном сервисе.