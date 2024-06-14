«Люди изнывают». Жители омского аварийного дома пожаловались на горячие батареи в +29

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «ЧП Омск». По словам жителей аварийного дома №29 по улице 3-й Разъезд, в квартирах до сих пор не отключили отопление, при этом температура воздуха на улице превышает +29 градусов.
«Управляющая компания отсутствует! Вопрос — до какой среднесуточной температуры на улице вы планируете поддерживать отопление в данном доме?! Третью неделю обзваниваем всевозможные инстанции, везде обещают приехать отключить сегодня, но… воз и ныне там! Может быть вы не в курсе, но на улице лето! Люди изнывают от жары!» — рассказала местная жительница.
На жалобу отреагировали в администрации Центрального административного округа, сообщив, что проблему устранили еще вчера вечером.
«По информации ресурсоснабжающей организации, по данному адресу, 13 июня вечером отопление было отключено. Благодарим за обращение», — рассказали в пресс-службе ЦАО.
Ранее Город55 писал, что жильцы аварийной пятиэтажки на Магистральной, 47А отказались уезжать из своих квартир, несмотря на угрозу обрушения.