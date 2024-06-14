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Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Жители омского аварийного дома пожаловались включенное отопление в +29

«Люди изнывают». Жители омского аварийного дома пожаловались на горячие батареи в +29

14 июня 2024, 13:02
Фото: 1MI

Жители омского аварийного дома пожаловались включенное отопление в +29

Омичи, живущие в аварийном доме по улице 3-й Разъезд, 29, рассказали о проблемах с отоплением, по словам местных, в +29 градусов в помещениях остаются горячими батареи.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «ЧП Омск». По словам жителей аварийного дома №29 по улице 3-й Разъезд, в квартирах до сих пор не отключили отопление, при этом температура воздуха на улице превышает +29 градусов.

«Управляющая компания отсутствует! Вопрос — до какой среднесуточной температуры на улице вы планируете поддерживать отопление в данном доме?! Третью неделю обзваниваем всевозможные инстанции, везде обещают приехать отключить сегодня, но… воз и ныне там! Может быть вы не в курсе, но на улице лето! Люди изнывают от жары!» — рассказала местная жительница.

На жалобу отреагировали в администрации Центрального административного округа, сообщив, что проблему устранили еще вчера вечером.

«По информации ресурсоснабжающей организации, по данному адресу, 13 июня вечером отопление было отключено. Благодарим за обращение», — рассказали в пресс-службе ЦАО.

Ранее Город55 писал, что жильцы аварийной пятиэтажки на Магистральной, 47А отказались уезжать из своих квартир, несмотря на угрозу обрушения.

Уговоры не подействовали. Омичи отказались съезжать из аварийного дома в Нефтяниках
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Отопление#Аварийное жилье#Отопительный сезон#Жалобы#Аварийные дома#Новости#Жалоба#Отключение отопления#Печное отопление#Газовое отопление
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