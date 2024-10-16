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Posted 16 октября, 14:44

Published 16 октября, 14:44

Modified 16 октября, 14:48

Updated 16 октября, 14:48

Иллюстрация

Остановка поездов, внезапное отключение отопления и нападение с ножом. Омск сегодня

16 октября 2024, 14:44
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске внезапно остановились составы пассажирских и грузовых поездов

Вчера вечером в Омске неожиданно остановились сразу нескольких поездов — электричка, два пассажирских и один грузовой состав. Поезд 59С «Кисловодск-Новокузнецк» стоял в районе Марьяновки почти на пять часов, а поезд 128Ы «Адлер-Красноярск» прибыл в Москаленки с опозданием почти на три часа. Причиной задержек стали технические проблемы грузового состава.

В Омске резко остановились поезда: что известно на данный момент
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Новость №2. В омских Нефтяниках в 80 домах сразу отключили горячую воду и отопление

Сегодня в омских Нефтяниках около 80 домов остались без отопления и горячей воды. С проблемой столкнулись жители улиц Бархатовой, Бородина, Заозерная, Малиновского и Менделеева. Как сообщили Городу55 в ТГК-11, об отключении омичей предупредили заранее.

Повреждения на сетях. В Омске сразу 80 домов отключили от отопления
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Новость №3. Юный омич напал на знакомого с ножом

В Центральном округе Омска подросток напал с ножом на сверстника, конфликт между юными омичами, как рассказал источник Города55, произошел из-за ревности. После избиения у потерпевшего украли банковскую карту, с которой два раза списались деньги за покупки. Как полиция отреагировала на эту ситуацию — читайте в материале.

В Омске ревнивый подросток с ножом напал на сверстника
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