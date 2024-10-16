Остановка поездов, внезапное отключение отопления и нападение с ножом. Омск сегодня

В Центральном округе Омска подросток напал с ножом на сверстника, конфликт между юными омичами, как рассказал источник Города55, произошел из-за ревности. После избиения у потерпевшего украли банковскую карту, с которой два раза списались деньги за покупки. Как полиция отреагировала на эту ситуацию — читайте в материале.