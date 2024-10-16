Остановка поездов, внезапное отключение отопления и нападение с ножом. Омск сегодня

Posted 16 октября, 14:44
Published 16 октября, 14:44
Modified 16 октября, 14:48
Updated 16 октября, 14:48
Новость №1. В Омске внезапно остановились составы пассажирских и грузовых поездов
Вчера вечером в Омске неожиданно остановились сразу нескольких поездов — электричка, два пассажирских и один грузовой состав. Поезд 59С «Кисловодск-Новокузнецк» стоял в районе Марьяновки почти на пять часов, а поезд 128Ы «Адлер-Красноярск» прибыл в Москаленки с опозданием почти на три часа. Причиной задержек стали технические проблемы грузового состава.
Новость №2. В омских Нефтяниках в 80 домах сразу отключили горячую воду и отопление
Сегодня в омских Нефтяниках около 80 домов остались без отопления и горячей воды. С проблемой столкнулись жители улиц Бархатовой, Бородина, Заозерная, Малиновского и Менделеева. Как сообщили Городу55 в ТГК-11, об отключении омичей предупредили заранее.
Новость №3. Юный омич напал на знакомого с ножом
В Центральном округе Омска подросток напал с ножом на сверстника, конфликт между юными омичами, как рассказал источник Города55, произошел из-за ревности. После избиения у потерпевшего украли банковскую карту, с которой два раза списались деньги за покупки. Как полиция отреагировала на эту ситуацию — читайте в материале.