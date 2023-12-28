Пришла пора. На ремонт омских ТЭЦ выделят еще 113 миллионов после множества аварий

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
На портале госзакупок появилась информация об аукционе АО «ТГК-11». Предприятие намерено обновить здания и сооружения, а также провести аварийные и непредвиденные ремонты ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.
Начальная цена договора составляет 113 млн рублей. Заявки от желающих поучаствовать в торгах принимаются до 15 января. Организаторы будут подводить итоги 6 марта.
Победившая в аукционе организация должна приступить к работе в апреле. Согласно контракту, подрядчику следует завершить все работы к концу следующего года.
Также компания намерена отремонтировать оборудование и фильтры на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На эти цели готовы потратить 17,7 млн рублей. Предполагается, что работа также начнется весной и завершится до конца года.
Кроме того, запланирован капремонт турбоагрегатов на проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. На это готовы выделить 32,6 млн рублей. В конце февраля АО «ТГК-11» подведут итоги торгов.