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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

иллюстрация

Пришла пора. На ремонт омских ТЭЦ выделят еще 113 миллионов после множества аварий

28 декабря 2023, 09:13
Фото: Город55
иллюстрация

На ремонт омских ТЭЦ выделят еще 113 миллионов после аварийного отключения тепла

Компанию, которая будет заниматься этой работой, объявят в марте 2024 года.

На портале госзакупок появилась информация об аукционе АО «ТГК-11». Предприятие намерено обновить здания и сооружения, а также провести аварийные и непредвиденные ремонты ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

Начальная цена договора составляет 113 млн рублей. Заявки от желающих поучаствовать в торгах принимаются до 15 января. Организаторы будут подводить итоги 6 марта.

Победившая в аукционе организация должна приступить к работе в апреле. Согласно контракту, подрядчику следует завершить все работы к концу следующего года.

Также компания намерена отремонтировать оборудование и фильтры на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На эти цели готовы потратить 17,7 млн рублей. Предполагается, что работа также начнется весной и завершится до конца года.

Кроме того, запланирован капремонт турбоагрегатов на проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. На это готовы выделить 32,6 млн рублей. В конце февраля АО «ТГК-11» подведут итоги торгов.

В Омске для проблемных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 ищут подрядчика для капремонта турбоагрегатов
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#Ремонт#Омск#Омская область#Аукцион#Подрядчик#Новости#ТЭЦ#ТГК-11#Отключение отопления#Алина Ясинская#Отключение отопления в 30-градусные морозы в Омске
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