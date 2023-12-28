Пришла пора. На ремонт омских ТЭЦ выделят еще 113 миллионов после множества аварий

Также компания намерена отремонтировать оборудование и фильтры на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На эти цели готовы потратить 17,7 млн рублей. Предполагается, что работа также начнется весной и завершится до конца года.