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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:41

иллюстрация

Без сроков ремонта. Жители Чкаловского поселка вновь остались без отопления

25 декабря 2023, 11:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске жители Чкаловского поселка вновь остались без отопления и горячей воды

Представители «Тепловой компании» не смогли назвать примерные сроки восстановления ресурсов.

Сегодня, 25 декабря, в областном центре произошла очередная авария на теплосетях. На этот раз проблема коснулась жителей Чкаловского поселка.

Из-за повреждения трубопровода тепловых сетей прокладки без отопления и горячего водоснабжения остались жители дома № 16 по улице Петра Осминина.

В пресс-службе АО «Тепловой компании» рассказали Городу55, что аварийные бригады выехали на место происшествия и занимаются ремонтом. Пока неизвестно, сколько потребуется на это времени. Как только рабочие завершат восстановление, так тепло вновь появится в квартирах.

Добавим, что это не первая коммунальная авария в Чкаловском поселке, из-за которой местные жители лишаются горячей воды и тепла. Ранее губернатор комментировал ситуацию по восстановлению отопления в городе, заявляя, что на омских ТЭЦ смогли вывести работу котлов на стабильный уровень.

Отметим, что в ближайшие два дня в Омской области прогнозируется неблагоприятная погода. Из-за метели возможны различного рода чрезвычайные ситуации, в том числе коммунальные аварии.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Отключение воды#Тепловая компания#Новости#Отключение горячей воды#Отключение отопления#Коммунальная авария#Алина Ясинская
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