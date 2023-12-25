Без сроков ремонта. Жители Чкаловского поселка вновь остались без отопления

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
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Сегодня, 25 декабря, в областном центре произошла очередная авария на теплосетях. На этот раз проблема коснулась жителей Чкаловского поселка.
Из-за повреждения трубопровода тепловых сетей прокладки без отопления и горячего водоснабжения остались жители дома № 16 по улице Петра Осминина.
В пресс-службе АО «Тепловой компании» рассказали Городу55, что аварийные бригады выехали на место происшествия и занимаются ремонтом. Пока неизвестно, сколько потребуется на это времени. Как только рабочие завершат восстановление, так тепло вновь появится в квартирах.
Добавим, что это не первая коммунальная авария в Чкаловском поселке, из-за которой местные жители лишаются горячей воды и тепла. Ранее губернатор комментировал ситуацию по восстановлению отопления в городе, заявляя, что на омских ТЭЦ смогли вывести работу котлов на стабильный уровень.
Отметим, что в ближайшие два дня в Омской области прогнозируется неблагоприятная погода. Из-за метели возможны различного рода чрезвычайные ситуации, в том числе коммунальные аварии.