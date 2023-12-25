Без сроков ремонта. Жители Чкаловского поселка вновь остались без отопления

В пресс-службе АО «Тепловой компании» рассказали Городу55, что аварийные бригады выехали на место происшествия и занимаются ремонтом. Пока неизвестно, сколько потребуется на это времени. Как только рабочие завершат восстановление, так тепло вновь появится в квартирах.