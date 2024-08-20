Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Новость №1. В Омске к отопительному сезону готовы только 5200 домов
В городской администрации рассказали, насколько Омск готов к отопительному сезону. На сегодняшний день ресурсоснабжающие и управляющие организации завершили подготовку более 5200 домов, что составляет 91% от общего числа жилья в Омске. Из других объектов, таких как школы, детские сады и медучреждения, готовы к холодам 650 из 719 зданий.
Новость №2. Стало известно, кто будет пересаживать 222 дерева на улице Конева
Омская «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» определилась с подрядчиком, который займется пересадкой 222 деревьев для строительства фиджитал-центра на улице Конева. Работы будет выполнять ООО «Дриада», на них отводится десять дней. За пересадку 153 берез, 46 тополей и 23 ив «Дирекция» заплатил компании 3,146 миллионов рублей.
Новость №3. Ремонт моста у Телецентра может не состояться
Подрядчик «РусРемСтрой» из Казани подал жалобу в ФАС, компания участвовала в торгах на право заниматься ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ, однако ее заявку отклонили. Причиной стало участие «РусРемСтроя» в ремонте дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, но отсутствие при этом исполненного договора. Комиссия посчитала, что у фирмы нет опыта работы для участия в торгах по ремонту моста. Представители компании же утверждают обратное.