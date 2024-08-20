Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня

Подрядчик «РусРемСтрой» из Казани подал жалобу в ФАС, компания участвовала в торгах на право заниматься ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ, однако ее заявку отклонили. Причиной стало участие «РусРемСтроя» в ремонте дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, но отсутствие при этом исполненного договора. Комиссия посчитала, что у фирмы нет опыта работы для участия в торгах по ремонту моста. Представители компании же утверждают обратное.