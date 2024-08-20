gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Иллюстрация

Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня

20 августа 2024, 14:38
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске к отопительному сезону готовы только 5200 домов

В городской администрации рассказали, насколько Омск готов к отопительному сезону. На сегодняшний день ресурсоснабжающие и управляющие организации завершили подготовку более 5200 домов, что составляет 91% от общего числа жилья в Омске. Из других объектов, таких как школы, детские сады и медучреждения, готовы к холодам 650 из 719 зданий.

Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону
Узнать подробнее

Новость №2. Стало известно, кто будет пересаживать 222 дерева на улице Конева

Омская «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» определилась с подрядчиком, который займется пересадкой 222 деревьев для строительства фиджитал-центра на улице Конева. Работы будет выполнять ООО «Дриада», на них отводится десять дней. За пересадку 153 берез, 46 тополей и 23 ив «Дирекция» заплатил компании 3,146 миллионов рублей.

В Омске определились с подрядчиком, который займется пересадкой деревьев на Конева
Узнать подробнее

Новость №3. Ремонт моста у Телецентра может не состояться

Подрядчик «РусРемСтрой» из Казани подал жалобу в ФАС, компания участвовала в торгах на право заниматься ремонтом моста им. 60-летия ВЛКСМ, однако ее заявку отклонили. Причиной стало участие «РусРемСтроя» в ремонте дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, но отсутствие при этом исполненного договора. Комиссия посчитала, что у фирмы нет опыта работы для участия в торгах по ремонту моста. Представители компании же утверждают обратное.

Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Деревья#Омская область#Мост#Отопление#Отопительный сезон#Вырубка деревьев#Посадка деревьев#Мост 60-летия BЛКСМ#Новости#Итоги дня#Дерево#Ремонт моста#Отключение отопления#Печное отопление#Газовое отопление#Мост имени 60-летия ВЛКСМ#Пересадка
Подпишитесь
Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
Сегодня, 05:09
В Омске одобрили строительство жилого дома на пересечении улиц Шебалдина и Нейбута
Сегодня, 10:44
Зима близко. Омск оказался не полностью готов к отопительному сезону
Сегодня, 06:21
В Омске планируют поднять цены на погребение покойников в 2,5 раза
Сегодня, 08:50
Бабье лето отменяется? Сентябрь в Омской области начнется с мощного похолодания
Сегодня, 10:18
Осетровая Луна впечатляющих размеров. Фотоподборка ночного чуда над Омском
Сегодня, 06:39