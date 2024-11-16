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Posted 16 ноября, 13:50

Published 16 ноября, 13:50

Modified 16 ноября, 13:54

Updated 16 ноября, 13:54

Иллюстрация

Смертельная авария на трассе, спячка медведей и отключение отопления. Омск сегодня

16 ноября 2024, 13:50
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В жутком ДТП на трассе Тюмень-Омск погибли два человека

Вчера вечером на трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. На 602-м километре автодороги лоб в лоб столкнулись две легковушки. Госавтоинспекторы установили, что 41-летний водитель Toyota выехал на встречку и врезался в автомобиль Haval, за рулем которого была 36-летняя женщина. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, экстренные службы. В аварии погибли два человека погибли — 30-летняя пассажирка Toyota и 48-летняя пассажирка второй машины.

Страшное ДТП на «трассе смерти»: погибли два человека, еще трое пострадали
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Новость №2. Две медведицы первыми впали в спячку в Большереченском зоопарке

В Большереченском зоопарке открылся сезон медвежьей спячки, одной из первых на зимний сон отправилась медведица Соня. Когда в Большеречье пришла зимняя погода, она сразу крепко заснула, домик медведицы закрыли, чтобы никто ей не мешал. Также в спячку впала медведица Кроха, она сделала это еще раньше Сони.

В Большереченском зоопарке впали в спячку первые медведи
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Новость №3. В квартирах омичей внезапно стало пропадать тепло

Со вчерашнего вечера жители домов на Рабочих и Железнодорожной внезапно остались без отопления и горячей воды. Причина — повреждение трубопровода. Устранением проблемы занялись специалисты «Тепловой компании». Также тепло пропало утром 16 ноября на Романенко и 20 лет РККА.

Замерзают в квартирах. У омичей стали пропадать горячая вода и отопление
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