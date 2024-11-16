Смертельная авария на трассе, спячка медведей и отключение отопления. Омск сегодня

Вчера вечером на трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП. На 602-м километре автодороги лоб в лоб столкнулись две легковушки. Госавтоинспекторы установили, что 41-летний водитель Toyota выехал на встречку и врезался в автомобиль Haval, за рулем которого была 36-летняя женщина. На место сразу же прибыли сотрудники полиции, экстренные службы. В аварии погибли два человека погибли — 30-летняя пассажирка Toyota и 48-летняя пассажирка второй машины.