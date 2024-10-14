Без воды и тепла: омичи из «Входного» пожаловались на коммунальный кризис

Posted 14 октября, 12:06
Published 14 октября, 12:06
Modified 14 октября, 12:08
Updated 14 октября, 12:08
В последние сутки микрорайон Входной в Омске оказался в центре внимания из-за серьезной проблемы, с которой столкнулись его жители. На протяжении суток в микрорайоне отсутствует подача воды, а на данный момент отключено и отопление, по информации группы «ЧП Омск».
Согласно информации, поступающей от жителей, проблема с водоснабжением началась неожиданно. Местные жители сообщают, что сначала они заметили снижение давления воды, а затем она полностью пропала. Теперь же, когда температура на улице продолжает падать, отключение отопления добавляет тревоги и дискомфорта. В условиях холодной погоды отсутствие тепла и воды превращает повседневную жизнь в настоящее испытание.
На сайте местного водоканала информация о времени подключения воды регулярно обновляется, однако конкретных ответов на вопросы жителей нет. «Как выживать?» — задаются вопросом жители микрорайона. Люди выражают недовольство по поводу отсутствия информации и планов по устранению проблемы. «Это уже ЧС», — подчеркивают они.
Жители ожидают реакции и конкретных действий со стороны ответственных служб.
Ранее Город55 сообщил, что 12 октября в Омске возникли проблемы с коммунальными услугами: в ряде микрорайонов отсутствовала горячая вода, в некоторых селах было отключено электричество из-за сильного ветра ночью, а по всему городу наблюдались неполадки в работе теплосетей.