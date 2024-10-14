Без воды и тепла: омичи из «Входного» пожаловались на коммунальный кризис

Согласно информации, поступающей от жителей, проблема с водоснабжением началась неожиданно. Местные жители сообщают, что сначала они заметили снижение давления воды, а затем она полностью пропала. Теперь же, когда температура на улице продолжает падать, отключение отопления добавляет тревоги и дискомфорта. В условиях холодной погоды отсутствие тепла и воды превращает повседневную жизнь в настоящее испытание.