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Освещение

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Спор о свете: омичи не согласны с отключением освещения в сквере «Рубиновая мечта»
24 октября, 11:26
Омская мэрия нашла подрядчика, который займется освещением в Городском саду
19 октября, 12:32
На набережной в центре Омска построят линию наружного освещения
11 октября, 04:36
Комфорт и безопасность. В поселениях Омского района привели в порядок свет и дороги
5 октября, 05:15
С огромным видеоэкраном. В Омске «СтройТраст» за 250 млн отремонтирует парк Победы
30 сентября, 07:00
На личном контроле. Глава Омского района посетил Новотроицкое сельское поселение
28 сентября, 10:27
В Омске ищут подрядчика, который за 250 млн займется благоустройством Парка Победы
17 сентября, 10:50
В Омске продают каток рядом с торговым центром на Левом берегу
Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости.
12 августа, 15:53
Мамонт и древние рептилии. В Омске за 3,6 млн продают выставку динозавров
13 июня, 10:22
На омской Московке за 75 млн выставили на продажу банный клуб
6 июня, 04:57
В Омске сохранят движение транспорта во время реконструкции улицы 10 лет Октября
Ремонт пройдет в два этапа, первые работы начнутся уже в апреле 2024 года.
26 марта, 10:57
В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра
15 марта, 05:03
Ремонт за 34 млн. Напротив омского политеха планируют благоустроить сквер
20 февраля, 08:50
Осталось на словах. В Омске не запустили проект масштабной модернизации электросетей
2 февраля, 10:41
Да будет свет! В омский подземный переход вернулось электричество
Работы по восстановлению света в подземном переходе на улице Щербанева провело БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».
25 января, 12:58
Корпус ОмГУ, транспорт, метро и новый парк. Каких перемен ждут омичи в 2024 году
5 января, 04:07
2023
«Денег нет». Жители села в Омской области рассказали об отсутствии элементарных благ
1 декабря 2023, 09:17
Готовим коньки. Омичей пригласили на массовые катания под музыку и подсветку
Рассказываем, сколько стоит выйти на лед.
30 ноября 2023, 06:47
После вмешательства прокуратуры в омском поселке Армейский поведут наружное освещение
Прокуратура Ленинского округа обязала департамент строительства обеспечить поселок наружным светом.
15 ноября 2023, 10:38
Увеличение транспорта, мстительный брат и отсутствие фонарей. Омск сегодня
5 октября 2023, 14:51

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