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Мамонт и древние рептилии. В Омске за 3,6 млн продают выставку динозавров

13 июня 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске за 3,6 млн выставили на продажу выставку динозавров

В комплект входит 21 подвижная фигура.

В Омске выставили на продажу выставку динозавров, которая ранее располагалась в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Комплект состоит из 21 подвижной фигуры. Цена — 3,6 млн рублей.

«Все фигуры подвижные (двигаются конечности, крылья, шеи и т. д.). Освещение, декорации (искусственные деревья, кусты, баннеры) — тоже часть выставки и продается вместе с ней. Вся выставка помещается в средний грузовой контейнер или в два маленьких. Самая большая фигура — мамонт, в высоту около трех метров», — говорится в объявлении.

Фигуры имеют металлический каркас, внешняя оболочка изготовлена из поролона.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 570 тысяч выставили на продажу отреставрированную «Волгу».

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#Евгений Игишев#Бизнес#Динозавры#Омск#Продажа#Выставка#Мамонт#Освещение#Цена#Декорации
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