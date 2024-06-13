Мамонт и древние рептилии. В Омске за 3,6 млн продают выставку динозавров

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В Омске выставили на продажу выставку динозавров, которая ранее располагалась в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Комплект состоит из 21 подвижной фигуры. Цена — 3,6 млн рублей.
«Все фигуры подвижные (двигаются конечности, крылья, шеи и т. д.). Освещение, декорации (искусственные деревья, кусты, баннеры) — тоже часть выставки и продается вместе с ней. Вся выставка помещается в средний грузовой контейнер или в два маленьких. Самая большая фигура — мамонт, в высоту около трех метров», — говорится в объявлении.
Фигуры имеют металлический каркас, внешняя оболочка изготовлена из поролона.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 570 тысяч выставили на продажу отреставрированную «Волгу».