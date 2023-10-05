Увеличение транспорта, мстительный брат и отсутствие фонарей. Омск сегодня

Сегодня в одном из городских сообществ в соцсети жители 2-й Барнаульской улицы пожаловались на отсутствие освещения в жилой зоне. По их словам, после наступления темноты ходить по улицам страшно и небезопасно. Позже в комментариях к записи жители стали жаловаться на подобные случаи в других частях города. На ситуацию отреагировала городская администрация, объяснив отсутствие света тем, что бюджет города находится в предельном дефиците.