Увеличение транспорта, мстительный брат и отсутствие фонарей. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Новость №1. Вадим Кормилец рассказал о планах по увеличению муниципального транспорта
Директор департамента транспорта администрации Омска отметил, что количество единиц муниципального транспорта планируют увеличить на 100 штук. Ежедневно по маршрутам работает около 500 единиц, из них 326 автобусов, 92 троллейбуса и 53 трамвая, но это не предел. В идеале — выходить на показатель в 600 единиц. Учитывается и то, что в следующем году начнут работать три новый троллейбусных маршрута на Левобережье.
Новость №2. Житель Омской области после избиения сбил своих обидчиков на автомобиле
Произошло жуткое ДТП в в рабочем поселке Черлак. Там 43-летний мужчина на автомобиле сбил двух родных братьев, один из которых скончался. Как выяснилось, этому наезду предшествовала драка в местном клубе «Миллениум». После ссоры, обиженный мужчина вышел на улицу, сел автомобиль, дождался братьев и умышленно сбил их, а потом покинул место происшествия.
Новость №3. Омичи пожаловались на отсутствие фонарей в жилых районах города
Сегодня в одном из городских сообществ в соцсети жители 2-й Барнаульской улицы пожаловались на отсутствие освещения в жилой зоне. По их словам, после наступления темноты ходить по улицам страшно и небезопасно. Позже в комментариях к записи жители стали жаловаться на подобные случаи в других частях города. На ситуацию отреагировала городская администрация, объяснив отсутствие света тем, что бюджет города находится в предельном дефиците.