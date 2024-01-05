Корпус ОмГУ, транспорт, метро и новый парк. Каких перемен ждут омичи в 2024 году

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Праздничный звон бокалов позади, а 2024-й год полноценно вступил в свои права. А это значит, что самое время распланировать дела на ближайшие 12 месяцев. Город55 спросил у омичей, каких изменений они ждут в городе в новом году и о чем мечтают.
«Хочу, чтобы достроили дом на улице 70 лет Октября наконец-то, а то этот долгострой очень портит вид. На 24-й и другие маршруты до Левобережья добавили транспорта побольше, и мы забыли о вываливающихся из автобусов людях, и снова начали нормально ездить. Из несбыточного — чтобы мэрия поняла, что убирать 18 маршрутов с улицы Гагарина было ошибкой, вернула все как было, и это бы тоже решило транспортные проблемы», — рассказала жительница Левого берега Юлия.
Также омичка мечтает, что парк 300-летия Омска начнут благоустраивать. В этом вопросе она не одинока.
«Хочу видеть парк 300-летия Омска хорошеньким местом. И хочу, чтобы на один ТЦ благоустраивали по две зеленой зоны. Пускай стихия, люди или какое-нибудь чудо разрушат уродскую оранжевую коробку „Комарова Плаза“ на Левом берегу. Это позорище, бич из всех бичей, этого просто не должно существовать в природе, я хочу, чтобы его сравняли с землей. Если выбирать „Комарова Плаза“ и кладбище на этом месте, то пускай будет второе, конечно же. Участок заиграет новыми красками без уродливых оранжевых боксов. Против оранжевого ничего против не имею, у меня штаны оранжевые и кофта», — поделилась еще одна жительница Левобережья Алина.
Торговый комплекс «Комарова Плаза» вряд ли куда-то денется, по крайней мере, в ближайшие годы, а вот тема благоустройства парка то и дело всплывает в информационном поле.
Тема транспорта была актуальна для Омска всегда. В этом году начала работать новая транспортная реформа. Мнения горожан по поводу нововведений разделились, но недовольных было ощутимо больше. К тому же нехватку машин на линии никто не отменял.
«Хочу, чтобы улучшилось транспортное сообщение с Чкаловском. Насущная проблема. На Левый берег ездит одна маршрутка, которую нужно ждать кучу лет, еще автобус недавно появился, но пока он какой-то фантомный, видела его два раза за полгода. В Нефтяники тоже ходит только один автобус. В общем, хочу больше сдержанных обещаний и больше транспорта», — заключила омичка Анастасия.
«Наш автобус № 16 ездит от Трикотажной фабрики в поселок Рыбачий. Рейсов совсем мало. А по выходным последний автобус в обед уходит. И как быть жителям? У нас пожилых людей много живет. Хотелось бы, чтобы добавили автобусов на наш маршрут», — сообщила омичка Валентина.
«Хотелось бы больше транспорта с Левого берега, и чтобы маршрутки вернули в центр. Невозможно уехать», — рассказала Анна.
«Транспорт оставляет желать лучшего. Нам бы метро в городе достроить», — сообщил Александр.
«Хочу чтоб в Советском парке лестницу доделали и новый корпус ОмГУ сдали наконец», — пожелала жительница Нефтяников и магистрант Омского госуниверситета Ольга.
Пожелание по поводу скорейшего открытия нового корпуса выразила и студентка факультета филологии Анастасия.
Предполагается, что здание сдадут в эксплуатацию к 31 марта 2024 года. Впрочем, сроки сдвигались уже много раз. Будем надеяться, что корпус в новом году все же откроет свои двери для студентов.
«Пусть набережную Тухачевского починят, освещение хотя бы. И тротуары на Рабиновича. Веками обитатели „рабиков“ жили во тьме. Но с этим пора заканчивать. Осветите нашу набережную!», — пожелала омичка Оксана.
«Дед Мороз, так хочется, чтобы во дворе нашего дома было освещение! (Проспект Мира, 100 В) И мирного неба всем нам», — написала в чат-бот Города55 наша читательница Елена.
«Желание самое главное, чтобы наши ребята вернулись с победой» — рассказала Людмила.
«Чтобы люди людьми оставались», — оставила короткое пожелание омичка Марина.
Год только начинается. Во многом, как он пройдет, зависит только от нас. А потому редакция Города55 желает своим читателям идти к намеченным целям, не останавливаться перед трудностями, жить в гармонии с собой и окружающими. Еще раз с наступившим!