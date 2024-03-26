В Омске сохранят движение транспорта во время реконструкции улицы 10 лет Октября

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В городском департаменте строительства сообщили, что подрядчик — ООО «СибРос» — выйдет на объект с земляными работами уже в середине апреля этого года. Ремонт будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
В первую очередь строителям предстоит расширить проезжую часть на участке от строения №190 по ул. 10 лет Октября до границы города.
«Протяженность первого этапа реконструкции улиц 10 лет Октября — Сыропятский тракт составляет почти четыре километра. Дорога станет шире, по центру устроят разделительную полосу, вдоль — линию наружного освещения, ливневую канализацию, тротуары и велосипедные дорожки. Подрядчик уже завершил разработку рабочей документации, продолжает подготовку строительно-монтажной зоны. Дорожные работы на объекте пройдут с сохранением движения транспорта», — отметил заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.
Во время работ вдоль дороги подрядчик уберет дикорастущую поросль в местах, где спроектировано расширение дороги и прокладка инженерных коммуникаций. В дальнейшем на прилегающей территории высадят кустарники и проведут благоустройство.
Вдобавок к этому вдоль улиц 10 лет Октября и Сыропятский тракт в рамках муниципального задания силами УДХБ высадят 1500 деревьев и почти 15 тыс кустарников ценных пород. Какие именно это будут растения, решат с учетом мнения омских агрономов.
Первый этап реконструкции планируется завершить до конца текущего года. На эти цели из городского и областного бюджетов выделили более миллиарда рублей. В дальнейшем, в рамках второго этапа, благоустройство и ремонт дороги пройдут на участка от строения № 190 по ул. 10 лет Октября до путепровода по ул. 10 лет Октября.
В департаменте строительства добавили, что за ходом работ на объекте будет идти строительный контроль. На ежедневной основе аналитику в части соблюдения графика и установленных проектом решений проводит компания ООО «БМТ-сервис».