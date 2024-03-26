В Омске сохранят движение транспорта во время реконструкции улицы 10 лет Октября

Первый этап реконструкции планируется завершить до конца текущего года. На эти цели из городского и областного бюджетов выделили более миллиарда рублей. В дальнейшем, в рамках второго этапа, благоустройство и ремонт дороги пройдут на участка от строения № 190 по ул. 10 лет Октября до путепровода по ул. 10 лет Октября.