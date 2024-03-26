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В Омске сохранят движение транспорта во время реконструкции улицы 10 лет Октября

В Омске сохранят движение транспорта во время реконструкции улицы 10 лет Октября

26 марта 2024, 10:57
Фото: 1MI
Ремонт пройдет в два этапа, первые работы начнутся уже в апреле 2024 года.

В городском департаменте строительства сообщили, что подрядчик — ООО «СибРос» — выйдет на объект с земляными работами уже в середине апреля этого года. Ремонт будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В первую очередь строителям предстоит расширить проезжую часть на участке от строения №190 по ул. 10 лет Октября до границы города.

«Протяженность первого этапа реконструкции улиц 10 лет Октября — Сыропятский тракт составляет почти четыре километра. Дорога станет шире, по центру устроят разделительную полосу, вдоль — линию наружного освещения, ливневую канализацию, тротуары и велосипедные дорожки. Подрядчик уже завершил разработку рабочей документации, продолжает подготовку строительно-монтажной зоны. Дорожные работы на объекте пройдут с сохранением движения транспорта», — отметил заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов.

Во время работ вдоль дороги подрядчик уберет дикорастущую поросль в местах, где спроектировано расширение дороги и прокладка инженерных коммуникаций. В дальнейшем на прилегающей территории высадят кустарники и проведут благоустройство.

Вдобавок к этому вдоль улиц 10 лет Октября и Сыропятский тракт в рамках муниципального задания силами УДХБ высадят 1500 деревьев и почти 15 тыс кустарников ценных пород. Какие именно это будут растения, решат с учетом мнения омских агрономов.

Первый этап реконструкции планируется завершить до конца текущего года. На эти цели из городского и областного бюджетов выделили более миллиарда рублей. В дальнейшем, в рамках второго этапа, благоустройство и ремонт дороги пройдут на участка от строения № 190 по ул. 10 лет Октября до путепровода по ул. 10 лет Октября.

В департаменте строительства добавили, что за ходом работ на объекте будет идти строительный контроль. На ежедневной основе аналитику в части соблюдения графика и установленных проектом решений проводит компания ООО «БМТ-сервис».

В Омске подрядчик отремонтирует дорогу по улице 10 лет Октября за 1 млрд рублей
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