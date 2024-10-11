На набережной в центре Омска построят линию наружного освещения

Напомним: в Омске время от времени вспоминают о проекте «самой длинной в Евразии набережной». Предполагается, что за сумму в 7 млрд рублей можно обустроить 15 километров берега Иртыша. На данный момент один из центральных участков, набережная Тухачевского, в темное время суток остается совсем без света.