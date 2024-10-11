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Posted 11 октября, 04:36

Published 11 октября, 04:36

Modified 11 октября, 04:36

Updated 11 октября, 04:36

Начались поиски подрядчика, который осветит набережную в центре Омска

На набережной в центре Омска построят линию наружного освещения

11 октября 2024, 04:36
Фото: gorod55.ru

Начались поиски подрядчика, который осветит набережную в центре Омска

Сюжет
Госзакупки
Бюджету это обойдется в 8 млн рублей.

Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска разместил на сайте госзакупок очередную заявку. На этот раз речь идет о строительстве новой линии наружного освещения в самом центре города. Подрядчик должен будет смонтировать ЛНО по всей набережной Тухачевского, от улицы Ивана Алексеева до Кемеровской.

Начальная цена разработки рабочей документации — 335 тысяч рублей, цена строительства — 7,725 млн. Таким образом, освещение на набережной может обойтись городскому бюджету в 8 с небольшим млн рублей. Заявки принимаются до 16 октября, в роли заказчика выступает департамент строительства городской администрации.

Напомним: в Омске время от времени вспоминают о проекте «самой длинной в Евразии набережной». Предполагается, что за сумму в 7 млрд рублей можно обустроить 15 километров берега Иртыша. На данный момент один из центральных участков, набережная Тухачевского, в темное время суток остается совсем без света.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Освещение#Набережная Тухаческого
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