На набережной в центре Омска построят линию наружного освещения

Posted 11 октября, 04:36
Published 11 октября, 04:36
Modified 11 октября, 04:36
Updated 11 октября, 04:36
Департамент контрактной системы в сфере закупок администрации Омска разместил на сайте госзакупок очередную заявку. На этот раз речь идет о строительстве новой линии наружного освещения в самом центре города. Подрядчик должен будет смонтировать ЛНО по всей набережной Тухачевского, от улицы Ивана Алексеева до Кемеровской.
Начальная цена разработки рабочей документации — 335 тысяч рублей, цена строительства — 7,725 млн. Таким образом, освещение на набережной может обойтись городскому бюджету в 8 с небольшим млн рублей. Заявки принимаются до 16 октября, в роли заказчика выступает департамент строительства городской администрации.
Напомним: в Омске время от времени вспоминают о проекте «самой длинной в Евразии набережной». Предполагается, что за сумму в 7 млрд рублей можно обустроить 15 километров берега Иртыша. На данный момент один из центральных участков, набережная Тухачевского, в темное время суток остается совсем без света.