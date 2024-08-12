В Омске продают каток рядом с торговым центром на Левом берегу

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В Омске выставили на продажу ледовый семейный каток у ТЦ «Фестиваль» на улице 70 лет Октября, 19. Стоимость готового бизнеса — 8 миллионов рублей.
В объявлении продавец указал, что в комплект входит арендуемое здание площадью 120 кв.м, 200 пар коньков, ограждение катка, поддержки для детей, мачты освещения, гирлянды, музыка, современная пропускная система по qr-кодам, кассовое оборудование, инвентарь для уборки катка и другое.
Причина продажи готового бизнеса не уточняется.
Напомним, что семейный каток у ТЦ «Фестиваль» появился в конце декабря 2022 года.
Ранее Город55 сообщал о том, что в Омске продают квартиру в историческом месте в доме 1908 года постройки по улице Комиссаровская, 18. Потолки в нем в высоту достигают почти четырех метров, а потенциальным покупателям предлагают жарить шашлык прямо у себя в комнате. Подробнее — читайте в нашем материале.