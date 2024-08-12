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Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 15:55

В Омске продают каток рядом с торговым центром на Левом берегу

В Омске продают каток рядом с торговым центром на Левом берегу

12 августа 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney
Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости.

В Омске выставили на продажу ледовый семейный каток у ТЦ «Фестиваль» на улице 70 лет Октября, 19. Стоимость готового бизнеса — 8 миллионов рублей.

В объявлении продавец указал, что в комплект входит арендуемое здание площадью 120 кв.м, 200 пар коньков, ограждение катка, поддержки для детей, мачты освещения, гирлянды, музыка, современная пропускная система по qr-кодам, кассовое оборудование, инвентарь для уборки катка и другое.

Причина продажи готового бизнеса не уточняется.

Напомним, что семейный каток у ТЦ «Фестиваль» появился в конце декабря 2022 года.

Ранее Город55 сообщал о том, что в Омске продают квартиру в историческом месте в доме 1908 года постройки по улице Комиссаровская, 18. Потолки в нем в высоту достигают почти четырех метров, а потенциальным покупателям предлагают жарить шашлык прямо у себя в комнате. Подробнее — читайте в нашем материале.

Каток, бассейн и игровые залы. На Левобережье Омска построят спорткомплекс за 733 млн
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#Ольга Акамова#Бизнес#Недвижимость#Омск#Продажа#Аренда#Каток#Новости#Освещение#Ограждение#Коньки
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