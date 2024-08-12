В Омске продают каток рядом с торговым центром на Левом берегу

Ранее Город55 сообщал о том, что в Омске продают квартиру в историческом месте в доме 1908 года постройки по улице Комиссаровская, 18. Потолки в нем в высоту достигают почти четырех метров, а потенциальным покупателям предлагают жарить шашлык прямо у себя в комнате. Подробнее — читайте в нашем материале.