Да будет свет! В омский подземный переход вернулось электричество

Напомним, что несколько дней подряд в разных подземных пешеходах города случались проблемы с освещением. Так, например, сегодня омичи рассказали о полном отсутствии света в переходе рядом с остановкой «Дворец творчества», а днем ранее — об отключении в электричества в знаменитом «метро».