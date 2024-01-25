Да будет свет! В омский подземный переход вернулось электричество

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Известно, что ремонт проводился сегодня утром, сейчас же свет в подземном переходе на улице Щербанева работает без перебоев.
«Бюджетным учреждением города Омска „Эксплуатация объектов внешнего благоустройства“ выполнены работы по восстановлению освещения в подземном пешеходном переходе», — рассказали в мэрии.
Напомним, что несколько дней подряд в разных подземных пешеходах города случались проблемы с освещением. Так, например, сегодня омичи рассказали о полном отсутствии света в переходе рядом с остановкой «Дворец творчества», а днем ранее — об отключении в электричества в знаменитом «метро».