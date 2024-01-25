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В омский пешеходный переход вернули электричество

Да будет свет! В омский подземный переход вернулось электричество

25 января 2024, 12:58
Фото: 1MI

В омский пешеходный переход вернули электричество

Работы по восстановлению света в подземном переходе на улице Щербанева провело БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

Известно, что ремонт проводился сегодня утром, сейчас же свет в подземном переходе на улице Щербанева работает без перебоев.

«Бюджетным учреждением города Омска „Эксплуатация объектов внешнего благоустройства“ выполнены работы по восстановлению освещения в подземном пешеходном переходе», — рассказали в мэрии.

Напомним, что несколько дней подряд в разных подземных пешеходах города случались проблемы с освещением. Так, например, сегодня омичи рассказали о полном отсутствии света в переходе рядом с остановкой «Дворец творчества», а днем ранее — об отключении в электричества в знаменитом «метро».

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#Ремонт#Омск#Омская область#Новости#Освещение#Свет#Ремонтные работы#Анастасия Баянова#Отключение света
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