Готовим коньки. Омичей пригласили на массовые катания под музыку и подсветку

Ранее Город55 рассказывал, как научить ребенка кататься на коньках. Специалисты рекомендуют начинать в 4 года, ориентируясь не только на возраст, но и на развитие и эмоциональное состояние ребенка. Если ребенок испытывает интерес к льду и конькам и не боится, это значит, что он готов к обучению.