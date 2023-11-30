Готовим коньки. Омичей пригласили на массовые катания под музыку и подсветку

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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В первый день зимы, 1 декабря, на катке спорткомплекса «Юность» начнется сезон массовых катаний, сообщили в администрации города. Площадка будет работать с 17 до 22 часов по будням и с 14 до 22 часов по праздничным и выходным дням, понедельник — выходной.
Выйти на лед стоит 130 рублей, дети до 7 лет могут покататься бесплатно. Работает прокат и заточка коньков.
«Для посетителей спорткомплекса оборудовано удобное пространство для переодевания. В павильоне работает мини-кафе с горячими напитками и закусками. Над ледовым полем во время катаний звучит музыка, организована фотозона, с наступлением темноты лед освещают прожекторы и ночная подсветка», — рассказали в мэрии.
Ранее Город55 рассказывал, как научить ребенка кататься на коньках. Специалисты рекомендуют начинать в 4 года, ориентируясь не только на возраст, но и на развитие и эмоциональное состояние ребенка. Если ребенок испытывает интерес к льду и конькам и не боится, это значит, что он готов к обучению.