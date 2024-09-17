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Posted 17 сентября, 10:50

Published 17 сентября, 10:50

Modified 17 сентября, 10:52

Updated 17 сентября, 10:52

В Омске ищут подрядчика, который за 250 млн займется благоустройством Парка Победы

В Омске ищут подрядчика, который за 250 млн займется благоустройством Парка Победы

17 сентября 2024, 10:50
Фото: gorod55.ru
Ремонт необходимо будет закончить до 8 мая будущего года. Работы будут проводиться поэтапно по заявкам заказчика.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика, который займется комплексным ремонтом в Парке Победы. Максимальная цена контракта составляет 250 млн рублей. Заявки от исполнителей принимают до 24 сентября.

Работы в парке необходимо будет закончить до 8 мая 2025 года. Подрядчику предстоит уложить плитку, заасфальтировать дорожки, установить бордюры. Согласно проекту, в парке должна появится экотропа, новые газоны. Также в планах высадить ивы и ели, установить скамейки, урны, проложить коммуникации, оборудовать освещение и видеонаблюдение.

Отметим, что ремонт будет проводится поэтапно по заявкам заказчика.

Ранее Город55 рассказывал о благоустройстве Старозагородной рощи. В настоящее время московская компания «Доминанта-тон» занимается проектом работ.

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