В Омске ищут подрядчика, который за 250 млн займется благоустройством Парка Победы

Posted 17 сентября, 10:50
Published 17 сентября, 10:50
Modified 17 сентября, 10:52
Updated 17 сентября, 10:52
Управление дорожного хозяйства и благоустройства ищет подрядчика, который займется комплексным ремонтом в Парке Победы. Максимальная цена контракта составляет 250 млн рублей. Заявки от исполнителей принимают до 24 сентября.
Работы в парке необходимо будет закончить до 8 мая 2025 года. Подрядчику предстоит уложить плитку, заасфальтировать дорожки, установить бордюры. Согласно проекту, в парке должна появится экотропа, новые газоны. Также в планах высадить ивы и ели, установить скамейки, урны, проложить коммуникации, оборудовать освещение и видеонаблюдение.
Отметим, что ремонт будет проводится поэтапно по заявкам заказчика.
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