В Омске ищут подрядчика, который за 250 млн займется благоустройством Парка Победы

Работы в парке необходимо будет закончить до 8 мая 2025 года. Подрядчику предстоит уложить плитку, заасфальтировать дорожки, установить бордюры. Согласно проекту, в парке должна появится экотропа, новые газоны. Также в планах высадить ивы и ели, установить скамейки, урны, проложить коммуникации, оборудовать освещение и видеонаблюдение.